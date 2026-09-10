伊朗局勢｜特朗普揚言中期選舉後戰事會立即結束　油價將大幅下跌

美國總統特朗普揚言對伊朗的戰事會在美國11月中期選舉後，就會立即結束，油價亦會大幅下跌。但據報多名華府高官憂慮戰爭可能持續至特朗普任期結束後。
持續超過半年的中東戰事未見平息曙光。特朗普於當地周三(9日)向傳媒表示，他認為美國11月中期選舉後，伊朗戰事會立即結束，原因是伊朗經已無法支撐下去。對於美伊衝突推高油價，倫敦布蘭特期油自7月底以來首次升破100美元，特朗普認為，當中期選舉完結後，油價將會大幅下跌，美國每加侖汽油會降至2美元以下。特朗普又聲稱，伊朗拚命想影響美國中期選舉，令美國領導層換上一群軟弱的人，對他們言聽計從，任由他們擁有核武器。至於會否恢復同伊朗談判，特朗普指曾想達成協議，但局勢發展到現在，美方已經不會再考慮這個問題。
伊朗：除了作戰下去外別無選擇
雖然特朗普表示伊朗戰事會很快結束，但《華爾街日報》引述美國官員報道，包括副總統萬斯及國務卿魯比奧等官員多次私下向特朗普警告，指伊朗戰事將會在特朗普的剩餘總統任期內持續。彭博引述伊朗高級官員指，德黑蘭準備升級反擊，以回應美國攻擊伊朗領土和基建的行動。該名官員承認，伊朗的經濟痛楚正在加劇，但領導層視戰事為存亡威脅，除了作戰下去外別無選擇。
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