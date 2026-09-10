伊朗局勢｜特朗普揚言中期選舉後戰事會立即結束　油價將大幅下跌

美國總統特朗普揚言對伊朗的戰事會在美國11月中期選舉後，就會立即結束，油價亦會大幅下跌。但據報多名華府高官憂慮戰爭可能持續至特朗普任期結束後。

持續超過半年的中東戰事未見平息曙光。特朗普於當地周三(9日)向傳媒表示，他認為美國11月中期選舉後，伊朗戰事會立即結束，原因是伊朗經已無法支撐下去。對於美伊衝突推高油價，倫敦布蘭特期油自7月底以來首次升破100美元，特朗普認為，當中期選舉完結後，油價將會大幅下跌，美國每加侖汽油會降至2美元以下。特朗普又聲稱，伊朗拚命想影響美國中期選舉，令美國領導層換上一群軟弱的人，對他們言聽計從，任由他們擁有核武器。至於會否恢復同伊朗談判，特朗普指曾想達成協議，但局勢發展到現在，美方已經不會再考慮這個問題。