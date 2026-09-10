挪威為已故國王哈拉爾五世舉行國葬　多國王室政要出席(有片)

挪威為已故國王哈拉爾五世(Harald V)舉行國葬，英國王儲威廉、烏克蘭總統澤連斯基等多國王室及政要出席，大批民眾到場送別。哈拉爾五世的靈柩於當地周三(9日)中午12時，由奧斯陸皇宮出發，在儀仗隊護送下經過奧斯陸市中心，前往奧斯陸大教堂，護送靈柩的葬禮隊伍由騎警、軍樂隊及國王衛隊等組成，哈拉爾五世的兒子、國王哈康八世，以及女王儲英格麗德亞歷山德拉等王室成員跟隨靈柩其後；王太后索尼婭及完成肺移植手術的王后梅特瑪麗特則乘車隨行，禮兵鳴放21響禮炮，數以千計民眾沿途送別。

哈拉爾五世長眠於阿克斯胡斯城堡王室墓穴

多國王室成員出席，包括瑞典國王卡爾十六世、約旦國王阿卜杜拉二世、英國王儲威廉及安妮公主、日本天皇的弟弟文仁親王等，烏克蘭總統澤連斯基等逾20個國家的政要，亦在葬禮隊伍當中。

挪威首相斯特勒致悼詞，他形容哈拉爾五世為挪威鞠躬盡瘁，代表國民感激他所做的一切。靈柩之後離開教堂，抵達阿克斯胡斯城堡落葬，在舉行只限皇室成員及少數指定貴賓出席的私人悼念儀式後，哈拉爾五世就長眠在城堡教堂的王室墓穴。哈拉爾五世1991年1月繼承王位，在位35年，近年因為健康問題多次住院，到上月底因病離世，享年89歲。