挪威為已故國王哈拉爾五世舉行國葬　多國王室政要出席(有片)

挪威為已故國王哈拉爾五世(Harald V)舉行國葬，英國王儲威廉、烏克蘭總統澤連斯基等多國王室及政要出席，大批民眾到場送別。哈拉爾五世的靈柩於當地周三(9日)中午12時，由奧斯陸皇宮出發，在儀仗隊護送下經過奧斯陸市中心，前往奧斯陸大教堂，護送靈柩的葬禮隊伍由騎警、軍樂隊及國王衛隊等組成，哈拉爾五世的兒子、國王哈康八世，以及女王儲英格麗德亞歷山德拉等王室成員跟隨靈柩其後；王太后索尼婭及完成肺移植手術的王后梅特瑪麗特則乘車隨行，禮兵鳴放21響禮炮，數以千計民眾沿途送別。
哈拉爾五世長眠於阿克斯胡斯城堡王室墓穴
多國王室成員出席，包括瑞典國王卡爾十六世、約旦國王阿卜杜拉二世、英國王儲威廉及安妮公主、日本天皇的弟弟文仁親王等，烏克蘭總統澤連斯基等逾20個國家的政要，亦在葬禮隊伍當中。
挪威首相斯特勒致悼詞，他形容哈拉爾五世為挪威鞠躬盡瘁，代表國民感激他所做的一切。靈柩之後離開教堂，抵達阿克斯胡斯城堡落葬，在舉行只限皇室成員及少數指定貴賓出席的私人悼念儀式後，哈拉爾五世就長眠在城堡教堂的王室墓穴。哈拉爾五世1991年1月繼承王位，在位35年，近年因為健康問題多次住院，到上月底因病離世，享年89歲。
Norway bids farewell to the late King Harald V, Europe's oldest monarch, who passed away at age 89— Sky News (@SkyNews) September 9, 2026
The procession of the coffin is watched by thousands of mourners lining the streets, with King Haakon, Crown Princess Ingrid Alexandra, and Prince Sverre Magnus walking behind pic.twitter.com/2KUGoIYAAC