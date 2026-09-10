富士山「捏頸抱天鵝」照片瘋傳捱轟 中國遊客刪帖稱AI合成

社交平台流傳中國遊客在富士山腳下湖泊「抓天鵝」的照片，指兩名騎單車遊覽山中湖的女性，在湖邊追逐野生天鵝並徒手捕捉捏頸。(X)

近日社交平台流傳一組中國遊客在富士山腳下湖泊「抓天鵝」的照片，指兩名騎單車遊覽山中湖的女性，在湖邊追逐野生天鵝並徒手捕捉捏頸，行為被不少網民批評，要求日本當局跟進檢控。及後有網民發現疑似為原發布者的澄清貼文，承認當時確實有與天鵝合照，「抓天鵝」相片為利用人工智能（AI）技術的合成圖片，強調絕無傷害天鵝行為。

流傳照片及影片顯示，一批中國遊客在日本騎自行車旅遊，抵達富士山時玩起山中湖的天鵝，其中一女子抱起天鵝摟在腰前，另一人則伸手捏住天鵝長頸將其吊在半空合照。天鵝在日本屬受保護野生動物，捕捉及傷害行為涉嫌違法，不少網民要求日本檢控涉事者並撤銷其簽證。

當事人澄清無傷害行為

相關內容隨即在社交平台瘋傳，有網民發現發布該組照片的抖音原創者更改帳號名稱，更一度關閉頁面。雖然涉事帳號及後重新開放，但相關的「抓天鵝」圖文及影片已被刪除。有網民截圖分享疑似涉事旅客發布的新澄清貼文。當事人強調「抓天鵝」相片為利用AI生成的合成圖片，承認一行人當時有在湖邊與天鵝合照，但絕無傷害天鵝的行為。