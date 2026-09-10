名古屋暴雨致交通系統停駛 無阻上班族返工成Threads熱話

日本名古屋9月8日降下破紀錄豪雨，公共運輸系統一度停駛，多個地區出現水浸等災情。有網友分享看見日本上班族不畏暴雨仍提著公事包步行回家，成為Threads熱話。
名古屋當地防災警戒一度升至最高等級5。一名網友在Threads分享親眼所見的景象，他驚訝地表示，儘管防災警戒達到最高等級、交通系統停駛，卻看到一群身穿西裝、提著公事包的上班族在下班後行路回家，景象讓他感到震驚。
網民︰這就是日本人
原文指出，他事後查詢才發現，日本沒有「停工停課」制度，反而是由企業自行決定是否停工。貼文也表示，若這種等級的暴雨加上交通停駛發生在其他地方而且沒有放假，「可能早就引發大眾不滿了」。
該篇貼文曝光後，吸引不少網友留言，「這就是日本人」、「日本老公當天下午也是默默走路移動的其中一人」、「在日本遇到天災人禍遲到，只會被說失職、應提早出門」。
日本人擔心被責偷懶
事實上，日本資深媒體人矢板明夫曾分享，日本之所以沒有「颱風假」或「暴雨假」的制度，背後與日本社會文化及憲法規定密切相關。他指出，在日本很少有人因颱風遲到或在家休息，主要原因是擔心被他人認為自己在「偷懶」。這種觀念與日本憲法規定的國民3大義務有關，分別是受教育、勤勞、納稅。尤其是「勤勞」，這種社會氛圍形成了一種無形的壓力，使許多日本人即使面臨颱風、暴雨等天災，仍會乖乖穿上雨衣提早出門，維持上班的習慣。這種對工作的執著與責任感，反映了日本文化中根深蒂固的敬業精神。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章
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