名古屋暴雨致交通系統停駛 無阻上班族返工成Threads熱話

日本名古屋9月8日降下破紀錄豪雨，公共運輸系統一度停駛，多個地區出現水浸等災情。有網友分享看見日本上班族不畏暴雨仍提著公事包步行回家，成為Threads熱話。

名古屋當地防災警戒一度升至最高等級5。一名網友在Threads分享親眼所見的景象，他驚訝地表示，儘管防災警戒達到最高等級、交通系統停駛，卻看到一群身穿西裝、提著公事包的上班族在下班後行路回家，景象讓他感到震驚。

網民︰這就是日本人

原文指出，他事後查詢才發現，日本沒有「停工停課」制度，反而是由企業自行決定是否停工。貼文也表示，若這種等級的暴雨加上交通停駛發生在其他地方而且沒有放假，「可能早就引發大眾不滿了」。