運動員頒獎台上連脫11間贊助商衣服　逐一曬Logo拍照爆紅(有片)

運動員與贊助商合作建立在互惠互利的商業模式上。巴西日前一場馬拉松賽事上，其中一名選手傾力造出成績，站在頒獎台時並沒有忘本，他層層疊穿著11件來自不同贊助商的衣服，逐一脫下讓品牌logo和獎杯同框合照，被網民激讚為「營銷鬼才」。

綜合報道，事發於周一(7日)，馬拉松選手Valdemar Boró在當日比賽中奪得第5名，他為了對支持自己的多間贊助商表達誠意，將11件印有不同贊助商logo的衣服全部穿在身上。在站上頒獎台後，他每拍完一張照片就脫下一件衣服，露出下一個贊助商的logo，重新捧起獎盃擺好姿勢，就連毛巾上的logo也沒遺漏，最終可見共有11間贊助商。