運動員頒獎台上連脫11間贊助商衣服　逐一曬Logo拍照爆紅(有片)

運動員與贊助商合作建立在互惠互利的商業模式上。巴西日前一場馬拉松賽事上，其中一名選手傾力造出成績，站在頒獎台時並沒有忘本，他層層疊穿著11件來自不同贊助商的衣服，逐一脫下讓品牌logo和獎杯同框合照，被網民激讚為「營銷鬼才」。
綜合報道，事發於周一(7日)，馬拉松選手Valdemar Boró在當日比賽中奪得第5名，他為了對支持自己的多間贊助商表達誠意，將11件印有不同贊助商logo的衣服全部穿在身上。在站上頒獎台後，他每拍完一張照片就脫下一件衣服，露出下一個贊助商的logo，重新捧起獎盃擺好姿勢，就連毛巾上的logo也沒遺漏，最終可見共有11間贊助商。
網民：全場帶貨贏家
Valdemar Boró履行了對所有贊助商的展示承諾，這敬業又幽默的舉動讓身旁的得獎者和現場觀眾忍俊不禁，相關影片在網絡上迅速引發關注，網民笑稱他是「全場帶貨贏家」、「契約精神」，亦有人讚他是「營銷鬼才」。據指影片爆紅後，贊助商都對Valdemar Boró感到相當滿意，更透露有意找他再合作。
Valdemar Boró queda 5º en la prueba Duque de Caxias, en Jacobina (BRA).— Óscar Fdez. (@gabyandersengz) September 7, 2026
Se cambia de camiseta 11 veces en el podio para visibilizar a todos sus patrocinadores.
El primero y el tercero del podio muriéndose de la risa.
Un "revolucionario del máketing".
( vía @_spenfoco) pic.twitter.com/K5j3zCYsQQ
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