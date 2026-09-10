美國指控華為竊取技術案開審　辯方：靠自身努力取得成功

美國紐約聯邦法院當地時間周三（9日）開始審理華府針對中國科技巨頭華為的案件，包括指控華為竊取美國公司技術、濫用美國金融體系，以及協助伊朗政府監視本國公民。 代表華為的辯方律師反駁指控，強調是正常商業往來，而非犯罪行為。預料有關審訊將會長達3個月，即與預料本月底舉行的中美元首會晤重疊。

審訊期料與中美元首會晤重疊

美國司法部檢察官史陶特在開庭陳詞向陪審團表示，過去20年間，華為透過各種手段侵害美國企業並濫用美國金融體系，目的是為了主宰全球的電信業，又指控華為共謀竊取至少5家美企的營業秘密，包括思科系統（Cisco Systems）的路由器作業系統原始碼，以及電信商 T-Mobile 用於測試手機的機械手臂。檢方透露將傳喚目擊證人出庭，並在法庭上展示華為員工涉嫌竊取設備的錄影片段。