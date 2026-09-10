白宮爆侵權《俄羅斯方塊》　「築牆」遊戲推出4天下架(有片)

白宮官網遊戲專區9月3日才推出一款名為《築起圍牆》(Build the Wall)的俄羅斯方塊風格遊戲，上架僅4天就突然被下架。原來經典遊戲《俄羅斯方塊》(Tetris) 版權方發出警告，公司非常重視著作權侵害問題。

綜合報道，《築起圍牆》堆疊方塊遊戲以《殭屍邊境圍城》(Zombie Border Siege)為主題，要求玩家「保護邊境，抵禦即將來襲的大軍」。根據白宮在社群媒體上發布的遊戲及宣傳短片，這款遊戲使用了看起來類似於日本電子遊戲公司「Sega」、微軟旗下「Xbox」以及「Flappy Bird Foundation」等品牌的影像元素。其中1段短片中，Sega標誌上的字母變形，轉換成「Maga」，也就是美國總統特朗普的政治口號「讓美國再次偉大」(Make America Great Again)的縮寫。不過，這款遊戲如今已從白宮網站遊戲中心下架，但仍可遊玩包括Flappy Bill，玩家在類似華盛頓特區的場景操控一隻白頭海鵰避柱子；另一款遊戲Rio Run則以「貪食蛇」玩法為基礎，主題圍繞遣返移民。