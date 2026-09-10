烏干達土柔王國國王病逝終年34歲 繼任人為知名新聞主播

烏干達傳統王國土柔王國（Tooro）國王Oyo Nyimba上月癌症病逝，終年34歲，王位繼承掀起話題，當地王族繼承委員會9日宣布，選出王子基亞南戈馬接任新國王，而他曾是知名電視新聞主播。
3歲登基成全球最年輕君主
Oyo Nyimba在1995年登基時年僅3歲，成為健力士世界紀錄認證的全球最年輕在位君主。當年登基影片中，小小的Oyo Nyimba坐在王座上玩著玩具，身軀幾乎被厚重的王袍與巨大王冠遮住，畫面如今再度成為外界回顧這位「娃娃國王」傳奇人生的經典影像。
Oyo Nyimba後來不僅肩負土柔王國的傳統王室職責，也投入公益活動，曾擔任聯合國親善大使，致力於推動防治愛滋病與愛滋病毒（HIV/AIDS）的工作。Oyo Nyimba8月27日在美國接受癌症治療期間病逝，其遺體日前運回烏干達，目前該國正準備舉行葬禮，今日在其王宮附近的王室陵墓安葬。
今日於王室陵墓安葬
報道指出，儘管烏干達是憲政共和國，土柔王國並不掌握現代國家政治權力，但這個古老王國在當地仍具有強大的文化與社會影響力，新王繼任人選備受矚目。報道指出，土柔王國王族繼承委員會9日召開記者會，宣布選出Edward Rukidi Kijanangoma接任國王。
Kijanangoma目前任職於烏干達國營廣播公司（UBC），除了擔任新聞主播，也負責新聞編輯工作。從電視新聞台走上王室王座，身分轉換格外引人注目。
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