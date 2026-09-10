百年畫作驚見「iPhone」掀穿越熱議　歷史學家考證揭真身

一幅於1937年完成的壁畫近日在網上掀起熱議。畫中描繪一名美洲原住民男子，手裡拿著一個黑色的長方形物體、低頭凝視，模樣與現代人「滑手機」的姿態和外型極為相似，讓大批網民紛紛驚呼「穿越」、「1937年的畫裡竟然發現 iPhone？？」歷史學家對這個神秘物體則有另一種看法。
綜合報道，這幅名為《Pynchon先生與斯普林菲爾德的建立》(Pynchon and the Settling of Springfield)，描繪17世紀麻薩諸塞灣殖民地時期的斯普林菲爾德，是由意大利裔美國壁畫家Umberto Romano創作。壁畫其實早在前2025年3月就被網民注意到，它目前存放於美國麻薩諸塞州政府辦公大樓內，該建築物曾是斯普林菲爾德中央郵局。
歷史學家：鏡子是當時非常常見的貿易商品
儘管網路上的「穿越說」傳得沸沸揚揚，但歷史學家卻認為，男子手中看似手機的「黑色長方形物體」，其實是一面鏡子。在17世紀的美洲殖民地時期，鏡子是歐洲商人與當地原住民之間非常常見的貿易商品，因此畫中人物拿著鏡子端詳自己的倒影，完全符合當時的歷史與文化背景。
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