百年畫作驚見「iPhone」掀穿越熱議　歷史學家考證揭真身

一幅於1937年完成的壁畫近日在網上掀起熱議。畫中描繪一名美洲原住民男子，手裡拿著一個黑色的長方形物體、低頭凝視，模樣與現代人「滑手機」的姿態和外型極為相似，讓大批網民紛紛驚呼「穿越」、「1937年的畫裡竟然發現 iPhone？？」歷史學家對這個神秘物體則有另一種看法。

綜合報道，這幅名為《Pynchon先生與斯普林菲爾德的建立》(Pynchon and the Settling of Springfield)，描繪17世紀麻薩諸塞灣殖民地時期的斯普林菲爾德，是由意大利裔美國壁畫家Umberto Romano創作。壁畫其實早在前2025年3月就被網民注意到，它目前存放於美國麻薩諸塞州政府辦公大樓內，該建築物曾是斯普林菲爾德中央郵局。