澳洲首名婦人葬環保「蘑菇棺材」　遺體45天即可分解(有片)

澳洲首次將一名 70 歲老婦的遺體埋葬在環保的「蘑菇棺材」中，它是由真菌的根狀網絡與麻纖維混合製成，只需 45 天即可分解，並將養分歸還土壤，與傳統的木製棺材需要長達50年的時間才能分解的情況截然不同。

綜合報道，來自悉尼的70歲婦人Carolyn早前離世，她的家人將她的遺體安葬在澳大利亞新南威爾士州藍山的斯普林伍德公墓，棺材是由荷蘭Loop Biotech公司生產、名為「Living Cocoon」的蘑菇形狀棺材，旨在為葬禮提供環保的替代方案，在澳洲尚屬首次。這些蘑菇棺材由菌絲體與麻纖維混合製成，製作過程包括在溫控室內的模具中培養棺材，大約需要7日時間便可以完全成型。