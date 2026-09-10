澳洲首名婦人葬環保「蘑菇棺材」　遺體45天即可分解(有片)

澳洲首次將一名 70 歲老婦的遺體埋葬在環保的「蘑菇棺材」中，它是由真菌的根狀網絡與麻纖維混合製成，只需 45 天即可分解，並將養分歸還土壤，與傳統的木製棺材需要長達50年的時間才能分解的情況截然不同。
綜合報道，來自悉尼的70歲婦人Carolyn早前離世，她的家人將她的遺體安葬在澳大利亞新南威爾士州藍山的斯普林伍德公墓，棺材是由荷蘭Loop Biotech公司生產、名為「Living Cocoon」的蘑菇形狀棺材，旨在為葬禮提供環保的替代方案，在澳洲尚屬首次。這些蘑菇棺材由菌絲體與麻纖維混合製成，製作過程包括在溫控室內的模具中培養棺材，大約需要7日時間便可以完全成型。
死者丈夫：這種棺材與妻子所秉持的理想相符
這副棺材輕盈、全然天然且乾燥，埋入地下後，大約45天即可分解並成為土壤的一部分，這與傳統的木製棺材需要長達50年的時間才能分解的情況截然不同。在此期間，菌絲會因土壤濕氣而啟動，並完全與土壤融合，轉化為肥沃的腐植質。Carolyn的丈夫表示，選擇這種棺材與他妻子一生所秉持的價值觀和理想相符，因為她一直是個樂於助人的人。因此，認為她即使在去世後仍然能夠「回饋自然」，這真正體現她的為人。
Eco-friendly to the end ☠️ these coffins are made from mushrooms. 🍄⚰️— Pattrn (@pattrn) June 29, 2023
Compared to traditional wooden coffins, the mushroom-based coffins take just a few weeks to grow and biodegrade in about 45 days.
Currently, Loop Biotech has capacity to "grow" 500 coffins/urns a month. pic.twitter.com/brpKSmmoN9