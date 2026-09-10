日本環球影城被爆疑違勞工法　《生化危機》演出者日薪僅660港元

日本大阪的環球影城，早前宣布獲得大阪撥出土地擴張。然而日本媒體就爆料，指環球影城涉嫌剝削員工，而且更可能違反日本的勞工法例。其中有參與活動演員，日薪僅1.3萬日圓（約663.98港元）並工作12小時，違反日本的最低工資法例。 環球影城在上月宣布將斥資2,000億至3,000億日圓進行擴建工程，而大阪府市以最低租金將土地租給環球影城，然而環球影城卻涉嫌剝削表演人員。日本《週刊文春》針對環球影城的工作條件作出報道，報道指雖然環球影城規定在酷熱天氣之下，將減少演員的表演及巡遊，然而根據內部的文件指，環球影城是要求當暑熱壓力指數（ＷBGT）達到34度時，才會取消巡遊。然而根據日本環境省指出，在WBGT達到28度時，所有戶外活動都存在中暑的風險，在31度以上應盡量避免外出，而到33時，更要發布中暑警告，意味環球影城的標準即使到達可能中暑的情況，演出者仍要繼續戶外工作。

演出者指身體不適仍要酷熱天氣下表演 有演出者向雜誌表示：「自8月以來，因酷熱導致身體不適的人數有所增加。不過，一旦缺席演出，報酬可能會被扣減，因此也有不少人即使身體虛弱、搖搖欲墜，依然堅持工作。」有日本的律師指：「根據勞動合約法和民法，公司對員工和表演者負有照護義務。如果即使在極端高溫條件下，公司也未能採取適當措施，導致人員患病，則公司可能因違反其照護義務而承擔責任。」 然而環球影城的勞動環境仍不止於此。報道指出，根據一份由環球影城向演出公司開出的報價指，招募《生化危機》環節扮演喪屍的演員，日薪僅1.3萬日圓，當中還包含了交通費、消費稅等，有演出者表示，扣除相關開支，實際到手的就只有1.1萬日圓（約561.88港元），更甚的是根據輪排安排，人員每日工作時數可以去到12小時。以1.3萬日圓除12個小時計，表演者的時薪只有1,083日圓，比大阪府規定的最低時薪1,177日圓還要低。報道指，即使環球影城以業務委託合約而不是僱傭合約聘用演出者，都可能已經違法。

聘用合約涉違反法例 有日本的人力資源顧問指出：「無論簽訂的是僱傭合約還是業務委託合約，都存在違法嫌疑。如果工作方式涉及具體的指揮與命令，例如指定出演時間和地點、對表演細節進行指示等。那麼該人員極有可能被認定為《勞動基準法》定義的『勞動者』，理應簽訂僱傭合約。若被認定為勞動者，則未簽訂合約的行為將構成違反《最低工資法》及《勞動基準法》。」他解釋：「即使簽訂的是業務委託合約，若強加的報酬極低且與實際被束縛的時間不成正比，則極有可能違反《自由職業者新法》或《反壟斷法》中關於濫用優勢地位的規定。這種利用對方弱勢地位訂立的不當合約，亦違反了《民法》第90條（違反公序良俗），甚至可能在法律上被認定為無效。」

環球影城方面就拒絕回應《週刊文春》的調查，僅表示：「問題涉及我們的合約條款、具體運營以及第三方索償等事宜。但是，出於保護員工和合約方的隱私，以及商業和合約方面的考慮，我們將不提供詳細答覆。」