熱門搜尋:
董建華逝世 施政報告2026 車Cam直擊 新皇崗口岸 結業潮 新店關注組 C觀點 網上熱話 二手樓 消暑方法 周顯 健身 減肥
返回
國際
出版：2026-Sep-10 16:06
更新：2026-Sep-10 16:06

菲律賓渡輪大火　5死86人失蹤

分享：
2026 09 10T073910Z 1618170790 RC27GNA9ZFSU RTRMADP 3 PHILIPPINES FERRY

菲律賓發生渡輪起火事件。(路透社)

菲律賓巴拉望省在周三（9日）晚發生渡輪火警，當地海岸防衛隊表示至今造成了最少5人死亡，另外有86人仍然失跳。

事發在昨晚，一輛載有117名乘客及17名船員的渡輪，從馬尼拉前往科隆島，在距離科隆島1.2海哩的水域發生大火，菲律賓海岸防衛隊表示，他們已救出了43人。

根據菲律賓當局發放的圖片，有關的渡輪被完全燒毀。菲律賓方面仍在救援及搜索行動。

AP26253039338281 AP26253153550754 AP26253153670188
訂閱 《am730》 電子報
每周精選內容直送收件箱📧 掌握重要新聞資訊📈 財經投資🤖AI科技生活 🍽 美食玩樂 🛍 消費優惠 📰 城中熱話 提交代表本人同意接收am730所發出的推廣電郵，你可查閱本網站的私隱政策

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務