菲律賓渡輪大火　5死86人失蹤

菲律賓巴拉望省在周三（9日）晚發生渡輪火警，當地海岸防衛隊表示至今造成了最少5人死亡，另外有86人仍然失跳。
事發在昨晚，一輛載有117名乘客及17名船員的渡輪，從馬尼拉前往科隆島，在距離科隆島1.2海哩的水域發生大火，菲律賓海岸防衛隊表示，他們已救出了43人。
根據菲律賓當局發放的圖片，有關的渡輪被完全燒毀。菲律賓方面仍在救援及搜索行動。
Philippine - 5 people died and more than 80 remain missing after the ferry MV June Aster caught fire off Palawan, the Philippine Coast Guard said. Search and rescue is continuing. Figures may change. pic.twitter.com/dtlo9z5JKB— Siraj Noorani (@sirajnoorani) September 10, 2026
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