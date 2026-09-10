菲律賓渡輪大火　5死86人失蹤

菲律賓巴拉望省在周三（9日）晚發生渡輪火警，當地海岸防衛隊表示至今造成了最少5人死亡，另外有86人仍然失跳。

事發在昨晚，一輛載有117名乘客及17名船員的渡輪，從馬尼拉前往科隆島，在距離科隆島1.2海哩的水域發生大火，菲律賓海岸防衛隊表示，他們已救出了43人。

根據菲律賓當局發放的圖片，有關的渡輪被完全燒毀。菲律賓方面仍在救援及搜索行動。