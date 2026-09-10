移日中國人與姐姐涉合作經營地下銀行　為同胞兌換人民幣

日本警方今日（10日）公布拘捕了3名中國人男女，涉嫌經營非法地下銀行業務，並在其中一名男子的住所進行搜查，涉及1.5億日圓。

日本警察今日公布拘捕56歲，已移居日本及改日本名的中國男子高橋孟，以及他的57歲姐姐孟海燕，還有1名49歲中國籍男子曹立營，曹同時有另一個日本名字林高弘。警察以涉嫌達返日本銀行法而被拘捕。警察指3人在2023至2024年間涉嫌非法進行外幣兌換交易，他們被指收授數十名人士的委託，收取共1.5億日圓的款項兌換成人民幣，並將款項存入相關人士在中國的銀行帳戶，共737.7萬人民幣。