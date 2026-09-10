歐盟氣候監測機構：今年8月是史上全球最熱的一個月

歐盟氣候監測機構哥白尼氣候變化服務(Copernicus Climate Change Service)周三(9日)表示，今年8月是有記錄以來全球最熱的一個月，海洋表面溫度也創下前所未見的最高紀錄，西歐亦渡過有記錄以來最熱的夏季。

哥白尼氣候變化服務公布上述評估後，聯合國警告，在人類擺脫對化石燃料的依賴前，地球只會持續深入未知領域。

哥白尼氣候變化服務的觀測資料可追溯至1940年，但冰芯、樹木年輪和珊瑚骨骼等其他自然界證據，使科學家得以將現今的氣候置於更久遠的歷史背景下進行考證。