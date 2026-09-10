歐盟氣候監測機構：今年8月是史上全球最熱的一個月

歐盟氣候監測機構哥白尼氣候變化服務(Copernicus Climate Change Service)周三(9日)表示，今年8月是有記錄以來全球最熱的一個月，海洋表面溫度也創下前所未見的最高紀錄，西歐亦渡過有記錄以來最熱的夏季。
哥白尼氣候變化服務公布上述評估後，聯合國警告，在人類擺脫對化石燃料的依賴前，地球只會持續深入未知領域。
哥白尼氣候變化服務的觀測資料可追溯至1940年，但冰芯、樹木年輪和珊瑚骨骼等其他自然界證據，使科學家得以將現今的氣候置於更久遠的歷史背景下進行考證。
氣候變化｜過去10萬年間 人類從未經歷過如現在的高溫
歐洲中期天氣預報中心(European Centre for Medium-Range Weather Forecasts)氣候策略主管伯吉斯(Samantha Burgess)表示：「至少在過去10萬年間，人類從未經歷過如今天這般炎熱的高溫。」
哥白尼氣候變化服務指出，今年8月全球平均氣溫為攝氏16.96度，比2023年7月創下的單月紀錄高出0.01度。由於兩者差距極小，哥白尼考慮將這兩個月份並列最高紀錄。
科學家表示，燃燒煤炭、石油和天然氣等人類活動，使地球溫度比工業化前時期高出約1.4度，也加劇了極端天氣發生的頻率及嚴重程度。
氣候變化｜人類對化石燃料成癮要付出代價
2025年全球溫室氣體排放量創下有記錄以來新高。聯合國氣候變化綱要公約執行秘書施蒂爾(Simon Stiell)對此表示：「證據確鑿，這就是人類對化石燃料成癮以及其引發全球氣候危機所付出的沉重代價。」
此外，全球海洋表面溫度也在今年8月下旬刷新單日最高紀錄。可能是史上最強的厄爾尼諾正在快速增強。這種周期性自然現象會使赤道太平洋中部和東部的海面溫度升高，並導致全球風向、氣壓和降雨模式改變。
科學家預期，隨著這次超強厄爾尼諾將在12月前後達到高峰，未來數月全球高溫紀錄仍會持續刷新。英國倫敦帝國學院氣候學家奧托(Friederike Otto)表示：「氣候變化讓每一次厄爾尼諾(導致全球)變得更炎熱，在我們停止燃燒煤炭、石油和天然氣之前，這些破紀錄高溫只會持續出現。」
氣候變化｜今夏歐洲逾3.2萬人死於熱浪
今年6月至8月在歐洲等地接連出現嚴重熱浪，導致學校停課、河流乾涸，土地乾燥到容易引發大規模山火。
歐洲監測平台EuroMOMO估計，7月中至8月中期間，歐洲因高溫造成的死亡人數超過3萬2,000人。