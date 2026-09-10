日本民調指高市早苗內閣評分9年最高　外交政策獲認同

日本一項民調顯示，首相高市早苗內閣，是2017年以來進行7次相關的民調中，評分最高，而對於她外交政策，當中對其加強與盟友的合作獲得69%的認同。
日本《讀賣新聞》與早稻田大學的先進社會科學研究所進行的全國民意調查，以郵寄方式向全日本發出的3,000張問卷，回收到1,907份。當中對於高市早苗內閣的評分，以10分為滿分獲得5.3分，是自2017年安倍晉三內閣以來的7次相同民調中，評分最高，比2019年安倍內閣的5.2分要高，而去年石破茂的內閣就只有3.9分。
在7項高市早苗在去年自民黨總裁選舉提出的政策中，獲得最多認可的是其外交政策，對她有關加強與盟友及共同意識的國家合作，有69%的受訪者表示支持。而其次是其積極投資人工智能（AI）以及半導體產業，有66%。而對其政治資金透明化的政策，只有31%人認同，而其外國人相關問題政策，也僅得41%的支持。
在經濟方面，有64%的日本人認同高市早苗採取的積極財政開支措施，優先促進經濟發展。不過有64%的人亦認為，有關政策會令日本政府的財政狀況惡化。至於對高市早苗的任期，有45%的人認為應去到明年的9月，即是新一屆自民黨總裁選舉前，而34%的人希望「盡量長」，僅14%的受訪者認為應該立即換人。
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