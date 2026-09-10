日本民調指高市早苗內閣評分9年最高　外交政策獲認同

日本一項民調顯示，首相高市早苗內閣，是2017年以來進行7次相關的民調中，評分最高，而對於她外交政策，當中對其加強與盟友的合作獲得69%的認同。

日本《讀賣新聞》與早稻田大學的先進社會科學研究所進行的全國民意調查，以郵寄方式向全日本發出的3,000張問卷，回收到1,907份。當中對於高市早苗內閣的評分，以10分為滿分獲得5.3分，是自2017年安倍晉三內閣以來的7次相同民調中，評分最高，比2019年安倍內閣的5.2分要高，而去年石破茂的內閣就只有3.9分。