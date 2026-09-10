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出版：2026-Sep-10 18:24
更新：2026-Sep-10 18:24

外國遊客頻跳舞拍片惹不滿　日本京都伏見稻荷神社終發文提醒

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京都伏見稻荷神社的千本鳥居。(《am730》記者攝)

以「千本鳥居」而聞名海外的日本京都伏見稻荷神社，在日前發文回應有關於近期大量海外遊客在鳥居及神社拍片跳舞的事件，神社以日語及英語呼籲遊客不要作出滋擾行為。

日前，居於日本多年的美國傳奇結他手Marty Friedman，在社交平台呼籲遊客要尊重日本的文化，指明不滿外國遊客在日本神社鳥居拍片跳舞等行為，當中影片就是在伏見稻荷神社拍攝。伏見稻荷神社在周一（7日）也在官網發出日語及英語的公告，呼籲旅客要自重。神社指：「目前，本神社迎來眾多海內外訪客前來參拜；然而，我們也發現存在一些有損神域尊嚴並給其他參拜者造成困擾的行為，例如妨礙他人通行的舞蹈表演等。」

神社對遊客無法理解日本文化感到失望

神社聲明指：「本神社將『大聲喧嘩、在社內席地而坐等給其他參拜者造成困擾的行為』列為禁止事項，不僅在社內設置了警示牌，工作人員一旦發現此類違規行為，也會立即進行勸阻。」

在社交平台有大量類似的影片，被日本人廣傳及作出批評。而神社的公關接受日本媒體訪問時透露，他們是因為接到有信眾的投訴，並表示在查看過有關的影片，確定影片的地方就是在神社範圍，故此發文呼籲遊客要注意。神社又指，未有社內財物遭到破壞，但對遊客無法理解日本文化感到失望。

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伏見稻荷大社發出公告。(網頁截圖)

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