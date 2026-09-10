外國遊客頻跳舞拍片惹不滿　日本京都伏見稻荷神社終發文提醒

以「千本鳥居」而聞名海外的日本京都伏見稻荷神社，在日前發文回應有關於近期大量海外遊客在鳥居及神社拍片跳舞的事件，神社以日語及英語呼籲遊客不要作出滋擾行為。

日前，居於日本多年的美國傳奇結他手Marty Friedman，在社交平台呼籲遊客要尊重日本的文化，指明不滿外國遊客在日本神社鳥居拍片跳舞等行為，當中影片就是在伏見稻荷神社拍攝。伏見稻荷神社在周一（7日）也在官網發出日語及英語的公告，呼籲旅客要自重。神社指：「目前，本神社迎來眾多海內外訪客前來參拜；然而，我們也發現存在一些有損神域尊嚴並給其他參拜者造成困擾的行為，例如妨礙他人通行的舞蹈表演等。」