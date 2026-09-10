外國遊客頻跳舞拍片惹不滿　日本京都伏見稻荷神社終發文提醒

以「千本鳥居」而聞名海外的日本京都伏見稻荷神社，在日前發文回應有關於近期大量海外遊客在鳥居及神社拍片跳舞的事件，神社以日語及英語呼籲遊客不要作出滋擾行為。
日前，居於日本多年的美國傳奇結他手Marty Friedman，在社交平台呼籲遊客要尊重日本的文化，指明不滿外國遊客在日本神社鳥居拍片跳舞等行為，當中影片就是在伏見稻荷神社拍攝。伏見稻荷神社在周一（7日）也在官網發出日語及英語的公告，呼籲旅客要自重。神社指：「目前，本神社迎來眾多海內外訪客前來參拜；然而，我們也發現存在一些有損神域尊嚴並給其他參拜者造成困擾的行為，例如妨礙他人通行的舞蹈表演等。」
Japan, Senbon Torii is not a nightclub dance floor!!💢— KUNOICHI 🇯🇵🌸_可愛くノ一 (@hokkori_buzz) September 5, 2026
Fushimi Inari Taisha in Kyoto is not a backdrop for social media content. It is sacred ground that has been a place of worship for hundreds of years.
There seems to be no end to disruptive videos of people blocking the path…
神社對遊客無法理解日本文化感到失望
神社聲明指：「本神社將『大聲喧嘩、在社內席地而坐等給其他參拜者造成困擾的行為』列為禁止事項，不僅在社內設置了警示牌，工作人員一旦發現此類違規行為，也會立即進行勸阻。」
在社交平台有大量類似的影片，被日本人廣傳及作出批評。而神社的公關接受日本媒體訪問時透露，他們是因為接到有信眾的投訴，並表示在查看過有關的影片，確定影片的地方就是在神社範圍，故此發文呼籲遊客要注意。神社又指，未有社內財物遭到破壞，但對遊客無法理解日本文化感到失望。
伏見稲荷大社の鳥居前でポイを回して動画撮るマオリと思われる観光客。— 🇯🇵砂川 泉🎌 (@Izumi_Sunagawa) September 6, 2026
鳥居をくぐる前であっても、あそこは参拝者が通る場所であって、パフォーマンス会場じゃない。
神社を自分のステージにするんじゃねえよ。… pic.twitter.com/qSngpbsvIw
【悲報】伏見稲荷大社の「神域」をバズ動画のステージにする迷惑系外国人カップル…— オトイケ (@otonanoikenga) September 6, 2026
・滝行も行われる神聖な信仰の場所で、バズるためだけに2人で陽気にダンス撮影
・日本の歴史や文化へのリスペクトは一切なく、神社を単なる「2人の無料ダンススタジオ」と勘違いしている異常性… pic.twitter.com/3vwH4fE5NC