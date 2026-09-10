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國際
出版：2026-Sep-10 18:22
更新：2026-Sep-10 18:22

國際專題｜「主動智能」成電子產品新趨勢 究竟係乜？機械人毋須指令都識做家務？

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專家認為目前的機械人展示性很強，但要應用在家中則仍需時間。(新華社)

專家認為目前的機械人展示性很強，但要應用在家中則仍需時間。(新華社)

在日前舉行的2026年柏林國際消費電子展中，「未來已來」標語隨處可見。在這個擁有超百年歷史的展會上，人們對未來生活的想像正變得更加具體，愈來愈多家電及智能設備開始「替人操心」，例如雪櫃會提醒用戶，最近放入去的番茄賞味期限還剩幾天；洗衣機可根據衣服的污糟程度自行決定採用哪種洗滌模式；而機械人則懂得主動幫助用戶收拾物品及清潔打掃。隨著人工智能(AI)與傳感器、控制系統及機械人等技術加速融合，消費電子產品正從「等指示」邁向主動判斷、識得早一步行動的「主動智能」新階段。

AI家電由執行指令變「主動服務」

由AI驅動的「主動服務」成為消費電子發展的一個明顯趨勢，今年展上可見海爾、海信及TCL等多家內地行業領先企業的新嘗試，不少參展設備已經從執行指令，進化到逐步自行判斷情境及用戶需求，並可處理本來需要用戶選擇及設定的一些瑣碎環節。

在海爾展台，其四筒AI洗護智能體可結合語境，理解用戶需求，聽到「剛從醫院回來」，系統便會啟動相應殺菌洗護程序；雪櫃則能識別食材種類及重量等，並自動匹配最佳保鮮方案。海爾歐洲首席執行官滕斯托爾表示，融入AI技術的家電正從「單品智能」向「主動智能」及「全屋智能」過渡。

從單品智能走向「全屋智能」

所謂「全屋智能」是指，全套家電開始形成更統一的感知和響應能力。例如LG展出的新一代AI家居系統，可根據用戶日程、生活習慣及家庭環境等協調設備及服務。海信推出的家庭AI操作系統，則以電視為家庭智能中樞，可聯動陪伴機器人、冷氣、雪櫃及洗衣機等設備，並根據具體生活場景主動調整服務。例如在觀看賽事的場景中，系統可在賽前提醒外賣及烘焙時間，賽事開始時可自動調整畫質、燈光以及室溫等。

穿戴設備開始主動管理健康

「主動服務」的思路也屢見於今次電子展。智能穿戴品牌Circular推出的新一代智能戒指，可持續監測睡眠、心率及血氧等，再由AI系統結合用戶數據，提供個人化健康建議；睡眠科技品牌DUVA推出的睡眠耳塞，則以AI技術捕捉用戶睡眠狀態及睡房的環境變化，並在鼻鼾聲及交通噪聲等干擾出現時，自動調整降噪功能。

柏林國際消費電子展︰

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家用機械人成展覽亮點

除了傳統家電在AI加持下更加「主動」，機械人是AI在物理世界的另一個重要應用場景。能夠為家庭提供清潔及照料等服務的家用機械人，是本屆展覽的亮點。在海爾展台，一個「無人家務」場景吸引不少人駐足：骯髒衣物放在一旁，機械人懂得自己取走、洗滌、烘乾，然後收納；買回來的食材擱在門口，機械人又識得自己拿到雪櫃前，再分門別類放好。

外骨骼化身智能「外置肌肉」

應用於康復等領域的可穿戴機械人也在加速發展。極殼科技在展覽期間，發布全下肢外骨骼「極殼Halo」，其淨重約2.6公斤，能協助用戶上斜落斜、蹲下及跳躍等。該公司人員表示，這種機械人設備會綜合分析用戶的步態、速度、加速度、關節角度、負重情況及地形等數據，再利用AI即時判斷下一步動作，調整動力輸出，協助用戶做出行走、上落斜路及蹲下等動作。由於外骨骼配備感應器、控制系統及驅動裝置，並會隨人體動作同步運作，因此可視作一款「穿在身上的機械人」，「我們的目標不是讓機器人替代人，而是像一層智能的『外置肌肉』一樣，增強人的行動能力」。

可靠性與私隱成下一道難題

機器變得「主動」意味其判斷及行動權限愈來愈大，因此其可信及安全程度，也成為無法避免的問題。德國資訊科技、電訊及新媒體協會(Bitkom)發布於今年展覽開幕前的一項調查，顯示42%受訪者認為智能家居設備應受更嚴格的法律監管。該協會總幹事羅勒德(Bernhard Rohleder)表示，在私人住宅中，人們必須清楚AI用在甚麼地方、使用了哪些數據以及如何處理這些數據，「數據保護和安全需要從一開始就納入考量」。

在機械人領域，還有一個實際應用問題被反覆提出：展台上的機械人可以奔跑、抓取東西、整理物品，在令人眼花繚亂的演示背後，這些能力能否解決現實生活問題？達姆施塔特工業大學機械人專家彼得斯(Jan Peters)較為樂觀，認為機械人行業可能迎來類似智能手機面世時的突破，並預計這一變化或於5年內甚至更早出現。

奧斯納布呂克應用科學大學教授格賴澤爾(Steffen Greiser)認為，目前很多令人印象深刻的展示仍是在經過安排的環境中完成的，故應進一步把衡量標準放在機械人的可靠性上，「一次成功演示不足以說明機械人已具備實際應用能力，更重要的是能否連續數小時安全、穩定、可重複地完成任務」。預料未來10年，人形機械人在工業及物流領域的應用將明顯增加，但要成為家中的「萬能助手」，相信仍需相當長的時間。

易被AI搶飯碗高危職業/不易被AI取代安全職業｜。（am730製圖） 易被AI搶飯碗高危職業/不易被AI取代安全職業｜。（am730製圖） 易被AI搶飯碗高危職業/不易被AI取代安全職業｜。（am730製圖） 易被AI搶飯碗高危職業/不易被AI取代安全職業｜。（am730製圖） 易被AI搶飯碗高危職業/不易被AI取代安全職業｜。（am730製圖） 易被AI搶飯碗高危職業/不易被AI取代安全職業｜。（am730製圖） 易被AI搶飯碗高危職業/不易被AI取代安全職業｜。（am730製圖） 易被AI搶飯碗高危職業/不易被AI取代安全職業｜。（am730製圖） 易被AI搶飯碗高危職業/不易被AI取代安全職業｜。（am730製圖） AI (6).jpg
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