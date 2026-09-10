俄烏戰爭｜澤連斯基飛挪威出席前國王葬禮 飛機險遭無人機擊中

烏克蘭總統澤連斯基周二乘飛機往挪威首都奧斯陸，於周三出席8月28日離世的挪威國王哈拉爾五世葬禮。挪威首相斯特勒接受挪威廣播公司(NRK)訪問時透露，澤連斯基乘坐的飛機從摩爾多瓦起飛時差點遭無人機擊中，並稱這就是對方在現實中所面對的事情。
摩爾多瓦和烏克蘭均淡化事件的嚴重性。摩爾多瓦政府發言人周三證實，該國周二下午關閉了領空，以保護當時飛越該國上空的飛機，有3個離境航班和4個抵境航班受影響，包括澤連斯基乘坐的飛機。該發言人續稱，確認一架俄羅斯無人機在摩爾多瓦境內墜毀後，恢復了澤連斯基飛機的起飛。烏克蘭則表示，當時有俄羅斯無人機進入摩爾多瓦和羅馬尼亞領空，因此摩爾多瓦發出警報，認為有關澤連斯基面臨危險的說法被誇大。
其中一架俄無人機墜落摩爾多瓦起火
摩爾多瓦官員在事發當天周二稱，有兩架俄羅斯無人機進入了摩爾多瓦領空，其中一架墜落在首都基希訥烏以北的田野並起火，另一架則繼續飛行並進入羅馬尼亞領空。摩爾多瓦總統桑杜指有關無人機入侵，嚴重威脅該國人民性命，並譴責俄羅斯無人機周二攻擊該國與烏克蘭接壤邊境，造成兩人死亡。
訂閱 《am730》 電子報每周精選內容直送收件箱📧 掌握重要新聞資訊📈 財經投資🤖AI科技生活 🍽 美食玩樂 🛍 消費優惠 📰 城中熱話 提交代表本人同意接收am730所發出的推廣電郵，你可查閱本網站的私隱政策。