岩手縣商場不忍被擅自使用插頭及大聲播歌　下令中學生有家長陪同才可內進

綜合日本傳媒報道，商場表示，自2025年夏天起，當地中學生陸續在店內各處出現擾民行為。學生不僅在飲水區、2樓休息空間大聲喧嘩、席地而坐，隨著人數增加，一度出現男女學生數十人聚集的情況。店方指出，這些行為主要發生在周六、周日及公眾假期。至於聚集學生越來越多的原因，商場也無法掌握。

日本岩手縣奧州市商場「Co-op Aterui」，因經常有大批中學生喧鬧、阻塞通道、長期霸佔洗手盤，甚至擅自用店內插頭為手機充電，商場忍無可忍，決定謝絕該市所有沒有家長陪同的中學生內進，禁令至明年3月31日。

長時間霸佔洗手盤 扶手電梯上奔跑

商場羅列出中學生的擾民行為，包括將吃剩的食物及垃圾直接留在桌上、坐在店內通道，影響其他顧客行走、大聲播放音樂，並用手機拍攝上傳社交平台、在扶手電梯上奔跑、擅自使用店內插頭為手機充電、長時間佔用2樓廁所洗手盤等。

更讓商場頭痛的是，部分學生被其他顧客勸阻後，不但沒有收斂，反而口出狂言，有顧客透露，「我害怕開口提醒，自己反而會成為他們的目標，真的很困擾。」商場曾找警方協助加強巡邏，但學生擾民行為仍未停止。報道表示，禁令實施後，店內秩序已明顯恢復平靜，而中學生若由家長陪同，仍可以進入商場。