紀念911恐襲25周年 紐約無人機重現世貿大樓

今天是美國911恐怖襲擊25周年，紐約周三晚舉行大型紀念活動。2,977架無人機同步升空，以「一罹難者一燈」的方式，在夜空中展現當年世貿中心雙子塔的輪廓。
這場名為「紐約港上空2977道燈光」的大型紀念活動，由德州無人機表演團隊Sky Elements負責，使用2,977架無人機，象徵2001年9月11日在恐襲中罹難的2,977人。
無人機先以螺旋狀緩緩聚集，再逐漸組合成與當年建築規模相當的世貿雙子塔外形，與每年例行的911紀念活動「Tribute in Light」的藍色光柱互相呼應，形成強烈的意象。
黑暗中仍有光
活動由紐約藝術基金會贊助，並與罹難者家屬、倖存者及當年的救援人員共同討論設計，強調「每一盞燈都代表一個人」。創意總監與製作團隊表示，這不是要複製實體建築，而是讓夜空成為集體記憶的載體，提醒人們在黑暗中仍有光。
此外，美國總統特朗普在白宮橢圓形草坪舉行悼念儀式，為911恐襲25周年紀念活動揭開序幕。他致詞時誓言「永不忘記」，表示911襲擊是歷史上極少數能「將時間劃分為『在此之前』與『在此之後』」的時刻。
特朗普表示：「今天在橢圓形草坪展示的飽經磨損的鋼樑提醒我們：美國擁有一股烈火無法吞噬、邪惡無法征服、恐怖無法摧毀的力量。」他特別向當日勇於救人、最後不幸罹難的紐約市消防員Jeffrey Palazzo及股票交易員Welles Crowther致敬。當年Crowther救了數人，被稱為「紅頭巾男子」。
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