紀念911恐襲25周年 紐約無人機重現世貿大樓

今天是美國911恐怖襲擊25周年，紐約周三晚舉行大型紀念活動。2,977架無人機同步升空，以「一罹難者一燈」的方式，在夜空中展現當年世貿中心雙子塔的輪廓。

這場名為「紐約港上空2977道燈光」的大型紀念活動，由德州無人機表演團隊Sky Elements負責，使用2,977架無人機，象徵2001年9月11日在恐襲中罹難的2,977人。

無人機先以螺旋狀緩緩聚集，再逐漸組合成與當年建築規模相當的世貿雙子塔外形，與每年例行的911紀念活動「Tribute in Light」的藍色光柱互相呼應，形成強烈的意象。