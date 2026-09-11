遭控竊取美企商業機密案開審 華為：憑自身努力取得成功

美國司法部控告中國電訊設備商華為(Huawei)竊取美企商業機密以及違反伊朗制裁案，周三在紐約法院開審，華為否認所有控罪，強調「華為是憑自身努力取得成功」，沒有犯罪行為。在北京，外交部發言人郭嘉昆回應表示，中國政府堅決反對美方打壓遏制中國企業，堅定支持中國企業維護自身正當合法權益。

案件在紐約東區聯邦地方法院審理，華為被控十多項罪名，包括竊取5間美國企業的商業機密、詐騙銀行、清洗犯罪得益，以及違反美國對伊朗制裁等。司法部檢察官斯托特在開案陳詞中指控華為是「犯罪企業」，表示「竊盜、謊言、掩蓋。20年來，華為這家大型中國電訊公司就是透過這些手段侵害美國企業、濫用美國金融體系，全是為了主宰全球電訊產業」。 檢方指控，華為系統性竊取多間公司的商業機密和先進技術，最少5家是美國公司，包括從思科系統(Cisco Systems)竊取網絡路由器作業系統原始碼，以及T-Mobile用於測試手機的機械臂技術，又獎賞取得資料的員工，藉以獲得不公平的競爭優勢並拓展業務。檢察官說，「我們將聽取一些人的證詞，他們親眼抓到華為試圖竊取美國科技」，有影片拍到華為員工在一場貿易展中未經批准下拍攝機械臂的畫面，華為部分犯罪行為是「人贓並獲」。此外，起訴書指控，華為隱瞞與伊朗及北韓的業務，誤導銀行，違反美國對伊朗的制裁規定。

華為：美方起訴動機是打壓 華為代表律師否認所有控罪，批評檢方的核心舉證是虛假、堆砌證據，將正常商業行為包裝為罪證，動機是打壓華為在建立5G網絡上的努力。代表律師赫伯利格表示：「這關乎競爭，而非合謀；關乎創新，而非竊盜。是正常的商業往來，而非犯罪行為。」他強調：「華為是憑自身努力取得成功……不存在任何犯罪藍圖。」 華為強調，部分控罪只是涉及個別員工的不當行為，不能證明是公司整體的陰謀。檢方舉出的例子是華為員工擅自在美國展覽會拍攝同業的網絡設備，華為認為是愚蠢行為，已即時解僱該名員工。對於華為透過子公司協助伊朗規避美國制裁的指控，代表律師則以美國司法管轄權、金融體系運作等作抗辯理據。

外交部未正面回應習近平月底是否訪美 美國政府於2018年指控華為及其副董事長孟晚舟涉及詐騙銀行、違反制裁等罪，加拿大應美國請求在溫哥華拘捕孟晚舟，她被監視居住近3年至2021年達成協議終止引渡聆訊，才能回國。今次審訊中，檢方將採用孟晚舟當年的陳述作為證據，司法部預計審訊歷時最少3個月，將傳召華為前員工、電訊專家及孟晚舟曾經承認誤導的銀行人士作供，一旦罪成，華為可能面臨數億以至數十億美元罰款。 國家主席習近平據報本月底訪美，並與總統特朗普會晤。特朗普在第一個總統任期期間，曾說華為案是美中貿易談判的潛在議題之一。然而，外交部發言人郭嘉昆在例行記者會上未有證實習近平訪美行程，只強調元首外交對中美關係具有不可替代的戰略引領作用，雙方就年內元首互動安排保持溝通。