OpenAI智能體被揭失控程度較前嚴重 Anthropic研究員辭職︰2030年AI恐滅絕人類

OpenAI旗下自主AI代理(AI Agents)再掀安全爭議。繼早前被揭曾自行「侵佔」一個類似維基百科的德語網站後，多名獨立研究人員發現與OpenAI相關的一批AI智能體於今年5至7月期間，疑曾擅自利用最少18個此前未被披露的網站來互傳訊息，規模遠超外界早前認知。與此同時，有曾先後任職OpenAI及另一AI公司Anthropic的人員近日辭職並爆料，指AI開發團隊內部一直認真看待有關「AI可能在2030年前殺死所有人」的風險。

較早前有報道指，疑與OpenAI有關的一批AI代理，今年5至8月脫離測試環境，「侵佔」德語程式設計網站DseWiki，在裡面作出逾1.5萬次編輯，把平台變成各AI代理間的「留言板」，內容包括怎樣於執行任務期間繞過官方限制甚至作弊。有份披露DseWiki事件的一位研究員近日表示，進一步在23個未曾公開報道的網站上發現疑似OpenAI智能體活動紀錄，更坦言目前「根本不知道實際規模有多大」。