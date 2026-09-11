伊朗局勢｜也門胡塞武裝攻佔紅海戰略要地　威脅沙特石油

中東局勢近日再度升溫。獲伊朗支持的也門胡塞武裝與政府軍爆發激戰，先後攻佔多個紅海戰略要地，包括港口城市穆哈和島嶼哈尼什群島。胡塞武裝表明，他們不會威脅國際航運，但重申會攻擊沙特船隻。
胡塞武裝與政府軍周三(9日)開始爆發新一輪激戰，胡塞武裝成功擊退政府軍，當日佔領了西南部塔伊茲省紅海港口城市穆哈，10日再佔領紅海戰略島嶼哈尼什群島。政府軍被迫退守至穆哈與曼德海峽之間的祖巴卜地區，並將西海岸區域劃為作戰區。
沙特加強打擊胡塞武裝
哈尼什群島位於曼德海峽以北靠近國際主要航運通道，具有監控和保障海上交通安全的重要戰略價值。自美伊戰事令霍爾木茲海峽關閉後，全球最大石油出口國沙特一直依賴紅海航道出口石油。胡塞武裝強調，他們不會威脅國際航運，只會攻擊沙特船隻。沙特加強打擊胡塞武裝，有報道指，沙特戰機10日向塔伊茲及另外多個也門省份，發動數十次空襲。另外有報道指，超過100名美國軍事顧問目前留駐沙特，為沙特針對胡塞武裝的軍事行動提供支持。
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