高僧六根未淨吞9千萬廟產被捕　CCTV驚揭與女弟子靈動雙修(有片)

泰國中央調查局(CIB)局長Natthasak Chaowanasai中將透露，警方接獲檢舉指控龍婆卓涉嫌挪用寺廟公款，並轉移至一名女弟子名下，試圖利用他人帳戶掩飾資金流向。調查後發現，龍婆卓在過去兩年中，未經授權私自以寺廟名義開立20多張捐款收據，估計造成寺廟損失逾9,200萬泰銖。由於泰國僧侶領有政府發放的月俸，在法律上被視為國家公務人員，其行為已涉及侵占公款的嚴重貪腐罪。警方於10日清晨6時對廟方發動突擊搜查。

泰國佛門爆出重磅醜聞。位於阿瑜陀耶知名皇家古剎「佛泰沙旺寺」(Wat Phutthaisawan)的66歲住持高僧龍婆卓(Luang Pho Choti)，涉嫌侵佔9,200萬泰銖(約2,176萬港元)廟產，昨日(10)遭警方拘捕。在搜查過程中，警方更意外在其禪房監視器畫面中發現，龍婆卓與女弟子在餐桌上發生性行為。

高僧當場還俗後被捕

警方調閱住持禪房內的監視器畫面，赫見龍婆卓曾與一名女弟子在禪房內日常用膳的桌子上發生性關係，亦多次發生性接觸。涉案女子為47歲的蓬雅薇(Punyavee Rungrueang)，警方指出她長期協助住持管理與掩飾這筆違法資金，因涉嫌教唆及協助公務人員進行違法活動同樣遭到警方拘捕。

龍婆卓於2022年被任命為佛泰沙旺寺的住持，他在泰國佛牌市場極具盛名，曾督造多款深受信徒追捧的知名佛牌，他在被捕後，隨即被押解至寺廟的大雄寶殿，換上白袍完成強制還俗儀式。之後被警方帶走正式拘留，將移送至中央調查局接受進一步審訊。