《薩爾達》被白宮抽水　《特朗普傳說》特朗普變主角：美國再偉大(有片)

任天堂經典遊戲《薩爾達傳說 時之笛》重製版消息曝光，全球玩家掀起熱烈討論，就連美國總統特朗普也趕上話題。白宮日前在社交平台發布一段模仿《薩爾達傳說 時之笛》的影片，把特朗普變成冒險遊戲主角，並將作品改名為《特朗普傳說》(The Legend of Trump)，宣傳特朗普的工作。

綜合報道，白宮周二(8日)在社交平台X發布這段影片，整體採用奇幻冒險遊戲風格，明顯向1998年推出的經典作品《薩爾達傳說 時之笛》「致敬」，不過遊戲名稱則由《薩爾達傳說》(The Legend of Zelda)被改為《特朗普傳說》。影片中，特朗普成為冒險遊戲中的主角，在白宮完成一連串「任務」。《薩爾達傳說》中主角林克於開局僅得3顆心血量，還有導向地圖都被還原。影片同時打出「特普總統正不知疲倦地工作，讓美國再次偉大」等宣傳文字。