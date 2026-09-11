《薩爾達》被白宮抽水　《特朗普傳說》特朗普變主角：美國再偉大(有片)

任天堂經典遊戲《薩爾達傳說 時之笛》重製版消息曝光，全球玩家掀起熱烈討論，就連美國總統特朗普也趕上話題。白宮日前在社交平台發布一段模仿《薩爾達傳說 時之笛》的影片，把特朗普變成冒險遊戲主角，並將作品改名為《特朗普傳說》(The Legend of Trump)，宣傳特朗普的工作。
綜合報道，白宮周二(8日)在社交平台X發布這段影片，整體採用奇幻冒險遊戲風格，明顯向1998年推出的經典作品《薩爾達傳說 時之笛》「致敬」，不過遊戲名稱則由《薩爾達傳說》(The Legend of Zelda)被改為《特朗普傳說》。影片中，特朗普成為冒險遊戲中的主角，在白宮完成一連串「任務」。《薩爾達傳說》中主角林克於開局僅得3顆心血量，還有導向地圖都被還原。影片同時打出「特普總統正不知疲倦地工作，讓美國再次偉大」等宣傳文字。
白宮將政治宣傳遊戲化 以改網站乏味印象
這並非特朗普政府首次把政治宣傳「遊戲化」。白宮日前在官方網站推出線上遊戲專區「Arcade」，利用80、90年代復古街機風格，將移民、經濟、醫療及兒童儲蓄等政策包裝成5款小遊戲，一改傳統政府網站給人枯燥乏味的印象。然而，驅逐移民、邊境管制等高度敏感政策被轉化成娛樂內容，讓政治宣傳與遊戲娛樂之間的界線引發討論。
Hey! Listen! pic.twitter.com/brGDWq89fV— The White House (@WhiteHouse) September 9, 2026
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