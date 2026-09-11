大熊貓｜南韓愛寶樂園公佈愛寶第三胎千金名字「曙寶」(有片)

南韓愛寶樂園公布，今年6月在當地出生的大熊貓、愛寶的第三胎千金名叫「曙寶」，這隻出生滿百天的寶寶，今日首次亮相。愛寶樂園今日在熊貓世界舉行了命名儀式暨百日慶典，公布第4隻自然交配出生的大熊貓寶寶名為「曙寶」，寓意著「如黎明般明亮的寶藏」。牠的名字是透過公眾參與，歷時約2個月選出的。首輪吸引了超過1萬人參與。由動物園管理員和獸醫組成的命名評選委員會選出了5個候選名字；在第二輪投票中，共收到22萬張選票。最終，「曙寶」以42%的得票率勝出。命名活動合共有23萬人參與。