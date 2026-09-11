大熊貓｜南韓愛寶樂園公佈愛寶第三胎千金名字「曙寶」(有片)

南韓愛寶樂園公布，今年6月在當地出生的大熊貓、愛寶的第三胎千金名叫「曙寶」，這隻出生滿百天的寶寶，今日首次亮相。愛寶樂園今日在熊貓世界舉行了命名儀式暨百日慶典，公布第4隻自然交配出生的大熊貓寶寶名為「曙寶」，寓意著「如黎明般明亮的寶藏」。牠的名字是透過公眾參與，歷時約2個月選出的。首輪吸引了超過1萬人參與。由動物園管理員和獸醫組成的命名評選委員會選出了5個候選名字；在第二輪投票中，共收到22萬張選票。最終，「曙寶」以42%的得票率勝出。命名活動合共有23萬人參與。
「曙寶」或於一年內與公眾見面
「曙寶」的父母是2016年到南韓的「樂寶」和「愛寶」(華妮)，6月3日出生時體重為171克。但短短100天，體重就增加了30多倍，超過5.5公斤。人稱「姜爺爺」的動物園管理員姜哲元表示：「感謝全國人民的關心和愛護，最小的寶寶舒寶才能健康美麗地成長到100天大。」他懇請大家繼續支持和喜愛舒寶。愛寶樂園表示，在觀察曙寶的成長情況並讓她適應外部環境後，他們正在考慮在一年內與公眾見面。
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