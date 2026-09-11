阿婆版GTA　粉絲爆笑激讚神還原　連bug都復刻(有片)

遊戲開發商Rockstar Games《GTA 6》即將在 11 月推出，憑著上月的30分鐘實機試玩的影片，遊戲流暢細緻的畫面立即引起粉絲轟動。最近日本一個專門製作AI影片的YT頻道趁機推出一部由AI生成的「阿婆版」GTA短片，精彩的戰鬥、搶劫畫面被稱神還原，令影片隨即爆紅，

綜合報道，日本專門製作AI影片的YT頻道「AI動画ラボコイコイ」，周三(9日)發布一部用Pollo AI(Seedance 2.5)製作的「阿婆版」GTA，影片被取名為《ババア・セフト・シニアカー》，也就是惡搞《GTA》為「阿婆・盜竊・老年代步車」。