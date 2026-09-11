阿爾及利亞宣布與阿聯酋斷交　禁阿聯酋註冊飛機進入領空

阿爾及利亞與阿聯酋外交關係驟然惡化。阿爾及利亞政府9月10日宣布，決定與阿聯酋斷絕外交關係，指摘阿聯酋近年持續採取「挑釁或敵對」行動，儘管阿爾及利亞多次提出警告，雙方關係仍無法維持。

阿爾及利亞外交部表示，阿聯酋的行動已經「無法接受或容忍」，當局也已經耗盡所有維持雙邊關係的方式，因此決定正式斷交。阿爾及利亞並未具體說明引發此次斷交的單一事件，但表示阿聯酋的行為是長期累積的結果。

駐阿爾及爾大使被逐出境

在斷交決定公布後，阿爾及利亞召見阿聯酋駐阿爾及爾大使，並要求對方在48小時內離境。此外，阿爾及利亞將由11日起關閉領空，禁止阿聯酋註冊的民用及軍用飛機進入，不過阿聯酋往返阿爾及爾（Algiers）的商業航班暫時獲得豁免，期限至2026年底現行合約到期為止。