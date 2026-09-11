阿爾及利亞宣布與阿聯酋斷交　禁阿聯酋註冊飛機進入領空

阿爾及利亞與阿聯酋外交關係驟然惡化。阿爾及利亞政府9月10日宣布，決定與阿聯酋斷絕外交關係，指摘阿聯酋近年持續採取「挑釁或敵對」行動，儘管阿爾及利亞多次提出警告，雙方關係仍無法維持。
阿爾及利亞外交部表示，阿聯酋的行動已經「無法接受或容忍」，當局也已經耗盡所有維持雙邊關係的方式，因此決定正式斷交。阿爾及利亞並未具體說明引發此次斷交的單一事件，但表示阿聯酋的行為是長期累積的結果。
駐阿爾及爾大使被逐出境
在斷交決定公布後，阿爾及利亞召見阿聯酋駐阿爾及爾大使，並要求對方在48小時內離境。此外，阿爾及利亞將由11日起關閉領空，禁止阿聯酋註冊的民用及軍用飛機進入，不過阿聯酋往返阿爾及爾（Algiers）的商業航班暫時獲得豁免，期限至2026年底現行合約到期為止。
阿爾及利亞與阿聯酋近年關係持續緊張。阿爾及利亞媒體過去多次批評阿聯酋，指摘其試圖在區內製造分裂。阿爾及利亞總統塔布納（Abdelmadjid Tebboune）去年也曾表示，阿國與沙特阿拉伯、科威特、阿曼及卡塔爾等海灣國家維持良好關係，但暗示其中有一個國家介入阿爾及利亞內政並企圖破壞國家穩定，外界普遍認為他指的是阿聯酋。
雙方在多項區域議題上的立場也存在明顯分歧。阿爾及利亞反對以色列正常化，而阿聯酋則是2020年《亞伯拉罕協議》（Abraham Accords）的簽署國之一；此外，在西撒哈拉（Western Sahara）爭議上，阿聯酋支持摩洛哥擁有該地區的主權，阿爾及利亞則支持尋求獨立的波利薩里奧陣線（Polisario Front）。
另一方面，阿聯酋外交部稍後表示，希望阿爾及利亞的斷交決定只是暫時性措施，並強調阿布扎比仍重視兩國人民之間的關係，以及雙方共同利益。
此次斷交使北非與海灣國家之間原本複雜的地緣政治關係再添變數，也凸顯阿爾及利亞與阿聯酋多年來在區域安全、西撒哈拉及中東外交政策等議題上的分歧已進一步升高。
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