特朗普承諾若共和黨中期選舉勝出 向每個美國成年人派5000美元（AP）

美國總統特朗普近日拋出「特朗普股息」（Trump Dividend）之說，承諾如果共和黨在11月期中選舉後繼續掌握國會兩院，將向每名美國成年公民發放5,000美元（約3.9萬港元）。不過，經濟學家警告，這項計劃可能讓美國聯邦赤字進一步惡化，並加劇通漲壓力。 特朗普9月9日在共和黨全國委員會期中選舉大會上公布這項構想。他表示，只要共和黨贏得選舉，「你就能得到5,000美元」，並將這筆款項形容為美國經濟成功所帶來的「股息」。特朗普同時暗示，部分資金或來自政府對入口商品課徵的關稅收入。

成本涉及1.2兆美元 然而，這項計劃的財源與執行方式仍存在重大疑問。美國人口普查局資料顯示，美國約有2.45億名成年公民，若每人發放5,000美元，成本將超過1.2兆美元（約9.41兆港元）。CBS指出，特朗普目前並未說明這筆錢究竟會以支票或其他形式發放，也尚未提出完整計劃。 更大的問題在於，總統是否能單方面推動「派錢」。專家指出，依美國憲法，聯邦政府的支出權屬於國會，因此大規模發放現金很可能需要國會立法批准。即使共和黨繼續掌控國會，部分共和黨議員也對增加國家債務的方案抱持疑慮。

此外，特朗普提出以關稅收入支應這筆「股息」，但目前的關稅收入恐怕遠遠不足。根據兩黨政策中心（Bipartisan Policy Center）資料，美國2026年透過關稅及其他相關稅收取得約2,100億美元，但其中逾半已因退還企業款項等因素被抵銷，與發放5,000美元所需的逾1.2兆美元仍存在巨大差距。

經濟學家憂加劇通漲 經濟學家也警告，若政府在目前已面臨龐大財政赤字的情況下，再投入超過1兆美元現金進入經濟體系，可能進一步推升物價。分析人士指出，大規模現金支出除了可能加劇通漲，也可能推高利率與政府借貸成本，讓美國財政壓力更加沉重。 值得注意的是，這並非特朗普首次提出向美國人發放現金的構想。特朗普過去曾提出「DOGE股息」及每人至少2,000美元的關稅分紅，相關計劃最終都未實現。此次5,000美元「特朗普股息」能否落地，仍須面對國會批准及經濟衝擊等多重挑戰。