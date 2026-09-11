英國巨馬除鞋度高　獲認證全球最高活馬(有片)

英國北安普敦郡(Northamptonshire)一匹夏爾馬(Shire horse)「雨果」(Hugo)，憑藉其魁梧身材，被健力士世界紀錄官方正式認證為全球現存最高的馬。飼主透露，年僅4歲的雨果仍處於發育期，未來幾年身有極可能打破自身的世界紀錄。
根據健力士世界紀錄報道，來自北安普敦郡Towcester的雨果，身高由專業獸醫進行嚴格且正式的測量，在脫去馬蹄鐵的狀態下，其肩隆(馬頸與背部交界處的隆起最高點)高度已達到199厘米，被形容擁有「極不尋常」的魁梧身材。雨果的飼主、來自陶斯特谷夏爾馬場(Tove Valley Shire Horses)的Brett Masters表示，他在雨果18個月大時買入，當時並未料到牠會長成如今的巨大模樣：「牠現在其實還只是個孩子，至少還有3年的成長期，要到大約8歲半才會停止發育」，Brett形容雨果其實是「最溫柔、最善良的巨人」，極度喜歡人們的摸摸與關愛。
飼主：牠過著五星級生活 應有盡有
夏爾馬歷史上常被作為農耕及拉車的重型作業馬，巨大的體型也伴隨著獨特的健康挑戰。Brett指出，由於雨果的生長板過於活躍，快速發育容易引發健康問題，因此經營團隊對其照顧極為謹慎，笑言：「牠過著五星級的生活，可以說是應有盡有」雨果擁有極其嚴格的飲食配方與營養補充品，並定期由整脊師、牙醫、獸醫進行檢查，甚至還有專屬的按摩師為其放鬆肌肉。目前雨果除了平時參與傳統農具牽引、馱車示範表演外，也正在接受騎乘訓練。雖然獲得世界紀錄認證並無任何獎金，但Brett幽默地表示：「如果有任何胡蘿蔔農夫願意贊助，雨果會非常高興地收下！」至於目前歷史上已知體型最巨大的馬匹，則是於1850年出生、身高達到2.19米的「Sampson」，後改名為「Mammoth」，也是一匹夏爾馬。