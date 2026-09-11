英國巨馬除鞋度高　獲認證全球最高活馬(有片)

英國北安普敦郡(Northamptonshire)一匹夏爾馬(Shire horse)「雨果」(Hugo)，憑藉其魁梧身材，被健力士世界紀錄官方正式認證為全球現存最高的馬。飼主透露，年僅4歲的雨果仍處於發育期，未來幾年身有極可能打破自身的世界紀錄。

根據健力士世界紀錄報道，來自北安普敦郡Towcester的雨果，身高由專業獸醫進行嚴格且正式的測量，在脫去馬蹄鐵的狀態下，其肩隆(馬頸與背部交界處的隆起最高點)高度已達到199厘米，被形容擁有「極不尋常」的魁梧身材。雨果的飼主、來自陶斯特谷夏爾馬場(Tove Valley Shire Horses)的Brett Masters表示，他在雨果18個月大時買入，當時並未料到牠會長成如今的巨大模樣：「牠現在其實還只是個孩子，至少還有3年的成長期，要到大約8歲半才會停止發育」，Brett形容雨果其實是「最溫柔、最善良的巨人」，極度喜歡人們的摸摸與關愛。