日本富士山今年最後登山日　中國遊客企圖短褲上山遭拒

日本富士山今年開放登山的最後一日結束，今年雖然增加了限制，不過登山人數總數仍比去年增加17%。日本媒體在最後一日視寮登山情況，有穿上短褲的中國遊客不滿被指登山裝備不足，稱富士山海拔也不比四川省青海省的高。 周四（10日）是富士山今年開放登山的最後一日，之後登山路線以及山上的住宿設施都會暫停開放。因此在昨日有大批旅客聚集在富士山的五合目準備登山。山梨縣表示，今年從當地吉田路線登山的旅客共有175,177人，比去年的數字增長17%，當中有32%是外國人。而初步的數據，今年的登山季暫時總登山人數就有224,623人。

在上山的路線前，接受登山指導員指導，認為登山裝備不足有1,471人，比之前一年上升3成，而且當中逾8成是外國人。根據山梨的要求，為應對山上可能的惡劣天氣，遊客必須穿上防水的褲、防寒的衣物及適合登山的鞋。在有問題的1,471人中，最多是未有防雨的衣物，有1,444人，而有167人是缺乏防寒的衣裝，另外62人是穿上不適合登山的鞋。

朝日電視台在五合目進行採訪時，遇到一些外國遊客。有美國遊客表示，知道昨日是今年最後一日開放，因此特地前往。而另一名中國遊客被拒絕登山，原因是他既沒有防寒衣物，只穿一條短褲，也缺少登山鞋。男子表示：「她（指導員）告訴我，沒有保暖衣物和登山靴，我根本爬不了富士山。」他被問到為何穿著如此簡單時回應指：「富士山海拔不算高吧？跟四川和青海那些海拔5,000米的山峰比起來，富士山不算高。」然而該中國遊客還是被拒上山。

登山求助個案增七成 根據山梨及靜岡縣警察指出，今年在富士山上遇上意外求助人數，比去年上升7成。有富登富士山經驗的日本攝影師指，可能是因為今年的7及8月天氣較好，很多初次攀山的人嘗試，故此求助個案也增加。就在最後的一個登山日，亦錄得了2名遊客死亡的事件，當中包括1名50多歲的男子，在接近山頂位置昏迷，以及在靜岡縣的新七合目附近，一名60多歲的泰國遊客暈倒，其後送院證實死亡。