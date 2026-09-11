農場驢仔好奇上前打招呼　遭擅闖警員擊斃　飼主崩潰：牠喜歡人類(有片)

美國喬治亞州早前發生一宗兒童失蹤事件，警察於深夜擅闖一間農場為了尋找，卻因為誤判一隻因為好奇而走近他們的小驢會攻擊他們，將這隻被農場主人飼養多年的寵物小驢擊斃，令家屬痛心不已，目前開槍員警已停職。

綜合報道，事發於8月30日凌晨約12時45分，在羅克馬特市動物農場Elsberry Riding and Farm，農場主人Hannah Israel控訴，一名警員為了尋找失蹤兒童擅自進入農場，卻開槍將他們從小用奶樽餵大的寵物驢「HeeHaw」射殺。警察告知，當時HeeHaw一邊發出聲音一邊跑過來，警察當下感覺生命有危險，先用電擊槍試圖制伏牠，後來還是開槍將牠擊斃。Hannah說，警察的說法讓一家人都十分傷心，因為HeeHaw就像是他們的小孩，出生後被他們用奶樽餵大，「牠每次看到人都會發出聲音，那是一種很滑稽的聲音，因為牠很喜歡人，牠甚至以為自己是人類，出生滿3個月前都是和我一起睡在床上」。