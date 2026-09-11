農場驢仔好奇上前打招呼　遭擅闖警員擊斃　飼主崩潰：牠喜歡人類(有片)

美國喬治亞州早前發生一宗兒童失蹤事件，警察於深夜擅闖一間農場為了尋找，卻因為誤判一隻因為好奇而走近他們的小驢會攻擊他們，將這隻被農場主人飼養多年的寵物小驢擊斃，令家屬痛心不已，目前開槍員警已停職。
綜合報道，事發於8月30日凌晨約12時45分，在羅克馬特市動物農場Elsberry Riding and Farm，農場主人Hannah Israel控訴，一名警員為了尋找失蹤兒童擅自進入農場，卻開槍將他們從小用奶樽餵大的寵物驢「HeeHaw」射殺。警察告知，當時HeeHaw一邊發出聲音一邊跑過來，警察當下感覺生命有危險，先用電擊槍試圖制伏牠，後來還是開槍將牠擊斃。Hannah說，警察的說法讓一家人都十分傷心，因為HeeHaw就像是他們的小孩，出生後被他們用奶樽餵大，「牠每次看到人都會發出聲音，那是一種很滑稽的聲音，因為牠很喜歡人，牠甚至以為自己是人類，出生滿3個月前都是和我一起睡在床上」。
百萬善款助農場為HeeHaw取公道
Hannah還指控，警方事後卻沒告知HeeHaw在哪裡被槍擊，家人自己在農場中花了20分鐘搜尋才找到HeeHaw冰次的屍體。警方對外表示，在HeeHaw被射殺約1小時後，他們順利在農場附近找到失蹤女童，由於案件正在調查中無法對外透露更多案情，開槍警察的身分也尚未公布。事件曝光後引發外界憤怒，家屬表示他們已聘請律師，正在考慮對警方提出民事訴訟，同時在網上發起募款，以支付訴訟相關費用，原定30,000美元(23.5萬港元)已在短時間內達標，至今更籌得逾15.8萬美元(約123.9萬港元)，遠高於目標。飼主日前還分享了8月27日為HeeHaw拍攝的最後短片，在主人的呼喚下，HeeHaw隨即從遠處山坡跑來找主人親近和討摸，還發出古怪有趣的滑稽聲音，讓不少網民心碎。