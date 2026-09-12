金磚峰會｜普京抵達印度　俄烏戰爭後首度境外赴會

俄羅斯總統普京11日抵達印度新德里，準備出席12日至13日舉行的金磚國家（BRICS）峰會。這場由印度主辦的峰會，正值中東與烏克蘭戰事持續升溫之際，伊朗戰爭、俄烏衝突以及金磚國家內部分歧，都成為外界關注焦點。 普京此次訪印為期3天，除了參加金磚峰會，也預計與印度總理莫迪舉行雙邊會談，討論雙邊貿易、能源、國防及投資等議題。這也是普京在俄烏戰爭爆發後，首次親自出席在俄羅斯境外舉行的金磚峰會。 伊阿分歧影響聲明草擬 今年金磚集團擴大後共有11個成員國，除巴西、俄羅斯、印度、中國及南非等創始成員外，也納入伊朗、埃及、埃塞俄比亞、阿聯酋與印尼等國。國家主席習近平、伊朗總統佩澤希齊揚等領袖也將出席此次峰會。

然而，伊朗戰事可能成為峰會最棘手的議題之一。伊朗與阿聯酋目前在戰事中的立場存在嚴重分歧，使金磚集團內部立場更加複雜。俄羅斯方面日前也坦言，伊朗與阿聯酋之間的分歧已對金磚國家共同聲明的草擬造成影響。 另一方面，烏克蘭戰爭也將成為峰會的重要議題。印度一方面長期維持與俄羅斯的戰略關係，另一方面也試圖與西方國家保持合作。印度外交部長蘇傑生（S. Jaishankar）本月稍早才訪問基輔，烏克蘭總統澤連斯基並對印度推動結束戰爭的立場表示肯定。

利益並不一致 分析人士指出，金磚集團雖已擴大至11個成員國，代表全球約一半人口，但成員國在外交、經濟及區域安全議題上的利益並不一致。尤其伊朗戰爭、俄烏衝突，以及中美競爭，都考驗金磚集團能否形成共同立場。 此次峰會也被視為印度展現「戰略自主」外交政策的重要場合。新德里希望在維持與俄羅斯、中國及伊朗關係的同時，也避免與美國及其他西方國家關係進一步惡化。外界因此關注，印度能否在各方立場分歧下，推動金磚國家維持團結並達成具體共識。