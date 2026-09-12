剛果兩所相鄰學校起火　至少26名學生死數十人傷

「出口太窄，有些學生開始跳窗逃生，有些學生則衝向門口。大家爭先恐後地往外擠，結果互相推擠、踩踏。」

當地社區管理員盧巴拉（Moïse Lubala）表示，火災是從一所房子開始的，然後蔓延到相鄰的兩所學校。當時有多名學生被困在火場中，其中一些人是死於窒息。

剛果東部布卡武市（Bukavu）當地時間10日兩所相鄰的學校發生火災，共造成至少26名學生死亡，數十人受傷。

大火原因尚不清楚

火災原因尚不清楚，但據盧巴拉稱，起火的社區人口稠密，大多數房屋都是木製的。

布卡武市目前是由盧旺達支持的M23叛軍所佔領，發言人卡紐卡（Lawrence Kanyuka）稍早證實這項消息，並表示有24名學生喪生，29人在當地醫療機構接受治療。

南基伍省（Province du Sud Kivu）政府則在新聞稿中表示，19名女孩和7名男孩遇難，並補充說死亡人數可能還會上升。

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