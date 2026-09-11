持旅遊簽證入境日本 22歲男涉為詐騙集團當車手被捕

一名持旅遊簽證入境日本的22歲陳姓男子，涉嫌在日本為詐騙集團當車手及參與詐騙，他在公園交收現金時涉嫌詐欺未遂被警方拘捕。
冒充警察 致電要求交出850萬日圓
據日本傳媒報道，因涉嫌詐欺未遂被捕的嫌犯是22歲的無業男子陳宥霖。他在今年5月至9月期間，涉嫌聯同他人向居住在東京杉並區的一名50多歲男子打電話。陳男冒充警察，向對方訛稱「如果不想被捕，需要繳交850萬日圓（約43萬港元）」，試圖騙取對方金錢。
據警視廳稱，該男子先前就曾接到過類似電話，並支付了數千萬日圓；今次他有懷疑，於是向警方報案。
本月9日，陳男在公園的洗手間準備拿取現金，被警方逮捕。報道指，陳男在詐騙集團中擔任車手，於7月底時持旅遊簽證從台灣入境日本。
陳男在接受調查時承認犯罪，表示自己是在網路上找到這份工作，他想說可以到日本邊玩邊賺錢，於是應徵。日本警視廳目前正在進一步調查這個詐騙集團。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章
訂閱 《am730》 電子報每周精選內容直送收件箱📧 掌握重要新聞資訊📈 財經投資🤖AI科技生活 🍽 美食玩樂 🛍 消費優惠 📰 城中熱話 提交代表本人同意接收am730所發出的推廣電郵，你可查閱本網站的私隱政策。