持旅遊簽證入境日本 22歲男涉為詐騙集團當車手被捕

一名持旅遊簽證入境日本的22歲陳姓男子，涉嫌在日本為詐騙集團當車手及參與詐騙，他在公園交收現金時涉嫌詐欺未遂被警方拘捕。

冒充警察 致電要求交出850萬日圓

據日本傳媒報道，因涉嫌詐欺未遂被捕的嫌犯是22歲的無業男子陳宥霖。他在今年5月至9月期間，涉嫌聯同他人向居住在東京杉並區的一名50多歲男子打電話。陳男冒充警察，向對方訛稱「如果不想被捕，需要繳交850萬日圓（約43萬港元）」，試圖騙取對方金錢。

據警視廳稱，該男子先前就曾接到過類似電話，並支付了數千萬日圓；今次他有懷疑，於是向警方報案。