尹錫悅協助嫌疑人潛逃　獲判無罪

南韓前總統尹錫悅，被指涉嫌協助前國防部長李鐘燮逃避司法審查的案件，在周五（11日）獲判無罪，是他被罷免以來，首次獲得無罪的判決。

尹錫悅被指故意委任前國防部長的李鐘燮出任駐澳洲的大使，讓他可以離開南韓，避過就2023年一名南韓軍人在一次洪水救援行動死亡案件的刑事調查。首爾中央地方法院在今日的審判中指，因為未能查清尹錫悅的任命是否故意干預調查，而尹錫悅的解釋，稱任命李鐘燮是為促進與澳洲的軍事合作，尹錫悅的代表律師指歡迎法庭的裁決，並呼籲控方不要提出上訴。同案包括尹錫悅期間的司法部長以及保安室長，涉嫌與尹錫悅串通讓李逃避調查，二人同樣獲判無罪。