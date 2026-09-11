尹錫悅協助嫌疑人潛逃　獲判無罪

南韓前總統尹錫悅，被指涉嫌協助前國防部長李鐘燮逃避司法審查的案件，在周五（11日）獲判無罪，是他被罷免以來，首次獲得無罪的判決。
尹錫悅被指故意委任前國防部長的李鐘燮出任駐澳洲的大使，讓他可以離開南韓，避過就2023年一名南韓軍人在一次洪水救援行動死亡案件的刑事調查。首爾中央地方法院在今日的審判中指，因為未能查清尹錫悅的任命是否故意干預調查，而尹錫悅的解釋，稱任命李鐘燮是為促進與澳洲的軍事合作，尹錫悅的代表律師指歡迎法庭的裁決，並呼籲控方不要提出上訴。同案包括尹錫悅期間的司法部長以及保安室長，涉嫌與尹錫悅串通讓李逃避調查，二人同樣獲判無罪。
案件指，在2023年南韓海軍陸戰隊員蔡洙槿在執行一次洪水的搜救行動中遇溺身亡，軍方指揮員當時要求軍人在沒有救生衣的情況下進行救援，事件引起南韓公眾不滿。海軍陸戰隊最初的調查指，一名師長及另外7人需要對蔡的死亡負責。據檢察官透露，尹錫悅對該師長被列為責任人感到震怒，促使總統府和國防部高層向海軍陸戰隊施壓。法庭指當時海軍陸戰隊調查組負責人的朴正勳頂住壓力，將報告移交給了警方；隨後，尹錫悅下令將報告從警方收回，並解除了朴正勳的職務，並以抗命行為遭到調查。
訂閱 《am730》 電子報每周精選內容直送收件箱📧 掌握重要新聞資訊📈 財經投資🤖AI科技生活 🍽 美食玩樂 🛍 消費優惠 📰 城中熱話 提交代表本人同意接收am730所發出的推廣電郵，你可查閱本網站的私隱政策。