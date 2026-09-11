日本東京本月持續落雨創史上最短日照時間　專家指或影響身心健康

日本近日受到暴雨持續侵襲，首都東京的中心地帶在今個月頭10日錄得嚴重日照時間不足，創下有統計以來最少的一日。而三重縣的熊野市，更在這10日錄得是只有1.1個小時的日照。
日本媒體報道，本月的持續落雨已導致全國多地日照時間不足。在本月的頭10日，除了北海道外，多數地方在這10日間的日照時間，都比平常低，其中日本東部較平常少38%，而西部更少一半，這是1961年有統計以來最少。其中首都東京的中心23區，在10日內日照時間只有7.4小時，市區以外的青梅市更只有3.5小時，府中市亦只有3.6個小時，日照時間僅為平常的8%。而在三重縣的熊野市，10日來僅1.1個小時的日光，僅為平時的2%，同瞧的尾鷲市及紀北町，也分明只有1.8及1.9小時。
而在櫪木縣的小山市、琦玉縣的琦玉市、熊本縣的南小國町，在9月6日至10日間，錄得0小時的日光。日本氣象廳截至11日下午5點的天氣預報，東京地區將在下星期一間中有陽光，但之後一日又轉天陰或有雨。宮城縣、大阪府和福岡縣除12日外，18日前均為天陰及有雨的天氣。持續欠缺日光的天氣，東京的精神科醫生就表示會導致人情緒低落，因為陽光會活化大腦中的神經傳導物質血清素，而血清素控制人的情緒。人體的生理時鐘受陽光調控，容易受陽光影響。
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