新加坡物流公司老闆向前空姐女友　索回近290萬港元開支失敗

新加坡法院駁回一名富商向其前空姐女友，索取46.8萬新加坡元（約289萬港元）開支的訴訟。

新加坡高等法院裁定，女子李秀慧（Felicia Lee）毋須向其物流公司總裁的前男友錢德爾（Chander Agarwal）交還在二人交往期間，其46.8萬新加坡元的費用。法官指，錢德爾與李交往之前就一直向她贈送貴重禮物，並向她保證他不期望償還。錢德爾與李秀慧在2019年於飛機上認識，之後在2022年9月開始交往，至2023年12月分手。錢德爾指是因為懷疑李另外有異性而分手。

錢德爾於2024年3月入稟索償，他指稱，在兩人交往期間，李曾多次向他索取無息貸款。錢德爾聲稱這些費用包括信用卡消費 206,000新加坡元、海外旅行費用129,000新加坡元、聘請風水師為李的住所做裝修的17,000新加坡元，以及支付李的人壽保險費20,000新加坡元。李就認為，這些開支是出於愛情而不是貸款。法官同意李的說法，並指錢德爾缺乏證據證明有關款項屬於貸款。