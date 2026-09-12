印度男趁熟睡持磚砸死妻女4人　疑與家庭糾紛有關

印度拉札斯坦邦首府齋浦爾（Jaipur）發生駭人命案。一名男子涉嫌趁妻子與3名女兒熟睡時，持磚頭多次猛擊4人頭部，導致妻女4人全部死亡，目前疑犯已逃逸，警方正全力追捕。
警方表示，死者為40歲女子吉塔．賈（Geeta Jha）及她的3名女兒，分別是南迪妮（Nandini）、吉里莎（Girisha）和拉迪卡（Radhika），年齡介於17歲至23歲。涉嫌犯案的男子為吉塔的丈夫、3名女孩的父親拉胡爾．賈（Rahul Jha）。
目前疑犯已逃逸
警方指出，案發時4人都在家中睡覺，疑犯疑似突然持磚頭攻擊，接連擊打4人的頭部，造成致命傷勢。警方初步研判，案件可能與家庭糾紛有關，但確切犯案動機仍有待調查。
命案直到11日上午約10時才曝光，鄰居及親屬因長時間未見屋內活動，察覺異狀後通報。警方趕抵位於戈文德普拉（Govindpura）的住處時，發現4人已死亡，疑犯的85歲父親當時也在屋內。
警方隨後派遣法醫鑑識人員及警犬隊前往現場採證，並取得血液樣本及其他鑑識證據，同時查扣疑似犯案使用的磚頭。警方已成立專案小組追捕拉胡爾，並加強各處出入口的盤查，同時前往可能藏匿地點展開搜索。
齋浦爾西區副警察局長基蘭（Prashant Kiran）表示，目前警方認為家庭糾紛可能是導致悲劇的原因，但確切動機尚未確認，調查人員正試圖釐清究竟發生何種衝突，導致疑犯涉嫌對妻女痛下殺手。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章
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