印度男趁熟睡持磚砸死妻女4人 疑與家庭糾紛有關

印度拉札斯坦邦首府齋浦爾（Jaipur）發生駭人命案。一名男子涉嫌趁妻子與3名女兒熟睡時，持磚頭多次猛擊4人頭部，導致妻女4人全部死亡，目前疑犯已逃逸，警方正全力追捕。

警方表示，死者為40歲女子吉塔．賈（Geeta Jha）及她的3名女兒，分別是南迪妮（Nandini）、吉里莎（Girisha）和拉迪卡（Radhika），年齡介於17歲至23歲。涉嫌犯案的男子為吉塔的丈夫、3名女孩的父親拉胡爾．賈（Rahul Jha）。

目前疑犯已逃逸

警方指出，案發時4人都在家中睡覺，疑犯疑似突然持磚頭攻擊，接連擊打4人的頭部，造成致命傷勢。警方初步研判，案件可能與家庭糾紛有關，但確切犯案動機仍有待調查。