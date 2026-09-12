美日韓軍演剛結束　北韓發射不明飛行物

美、日、韓三國昨剛結束聯合軍演，韓聯社報道，南韓國防部12日表示，北韓向朝鮮半島以東海域發射一枚不明飛行物。南韓合同參謀本部已偵測到此次發射行動，並正在分析該飛行物的規格與射程，但尚未提供進一步細節。
據路透社報道，北韓上月曾發射超過10枚短程彈道導彈，並在南韓與美國舉行聯合軍演期間，下令軍隊保持全面備戰狀態。而韓、日與美三國昨天才剛剛結束聯合軍演，該演習的目的是檢視因應北韓導彈與核武威脅的備戰能力。
特朗普突縮減軍演規模
值得關注的是，美國總統特朗普上月突然縮減軍演規模。特朗普曾稱這些軍演對平壤當局具有敵意，並表示他預計今年稍晚將與北韓領導人金正恩會面，釋出尋求對話的善意。儘管美方態度轉變，北韓仍持續進行軍事試射活動。
北韓此波行動的背景複雜。一方面，特朗普政府試圖通過外交途徑改善美朝關係；另一方面，北韓仍在進行常規的軍事活動，可能旨在展示軍事能力或維持戰備狀態。這種看似矛盾的態勢反映了朝鮮半島局勢的不確定性。此次不明飛行物的發射雖未造成直接威脅，但已足以引發區域各方的關注。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章
訂閱 《am730》 電子報每周精選內容直送收件箱📧 掌握重要新聞資訊📈 財經投資🤖AI科技生活 🍽 美食玩樂 🛍 消費優惠 📰 城中熱話 提交代表本人同意接收am730所發出的推廣電郵，你可查閱本網站的私隱政策。