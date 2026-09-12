美日韓軍演剛結束　北韓發射不明飛行物

美、日、韓三國昨剛結束聯合軍演，韓聯社報道，南韓國防部12日表示，北韓向朝鮮半島以東海域發射一枚不明飛行物。南韓合同參謀本部已偵測到此次發射行動，並正在分析該飛行物的規格與射程，但尚未提供進一步細節。

據路透社報道，北韓上月曾發射超過10枚短程彈道導彈，並在南韓與美國舉行聯合軍演期間，下令軍隊保持全面備戰狀態。而韓、日與美三國昨天才剛剛結束聯合軍演，該演習的目的是檢視因應北韓導彈與核武威脅的備戰能力。