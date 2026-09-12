沙特「東西油管」受襲停運　另傳請求美國打擊胡塞武裝

中東戰事持續升溫，能源供應面臨更大壓力。路透社報道，全球最大石油出口國沙特阿拉伯在重要輸油管線遭無人機攻擊後，已暫時關閉橫跨全國的「東西輸油管線」（East-West Pipeline）。與此同時，獲伊朗支持的也門胡塞武裝勢力持續擴大在紅海沿岸的控制範圍，進一步威脅全球重要海運與能源運輸通道。 沙國能源部表示，這條長達約1,200公里的輸油管線遭到攻擊後，為安全起見暫時停止運作。該管線近幾個月每日輸送約400萬至500萬桶原油，相當於全球石油供應量約4%至5%，原本主要功能是讓沙國能繞過霍爾木茲海峽，將原油運往紅海一側出口。

這宗攻擊發生在沙國利雅德與麥地那地區。沙國外交部表示，攻擊造成部分人員受傷及設施受損，目前仍在評估實際影響。沙國與伊拉克政府均表示，無人機疑似從伊拉克境內發動，而當地存在多個獲伊朗支持的武裝民兵組織。 無人機疑從伊拉克境內發動 伊拉克政府已下令撤換一名負責相關地區軍事行動的指揮官，並暫時關閉與伊朗接壤的重要沙拉姆切赫（Shalamcheh）邊境口岸，同時展開大規模調查，以追查發動攻擊的幕後勢力。 另一方面，胡塞武裝勢力在紅海方向的軍事進展同樣引發高度關注。路透社引述也門政府消息人士指出，胡塞武裝近日已進入位於曼德海峽附近的杜巴布（Dhubab），並據報控制具有戰略意義的丕林島（Perim Island）。

曼德海峽位於紅海南端，是連接紅海與亞丁灣的重要海上咽喉，也是全球能源與貨物運輸的重要航道。胡塞武裝若進一步鞏固對該區域的控制，將可能對通過紅海的商船與油輪形成更大威脅。 在霍爾木茲海峽航運已受到美伊戰事嚴重干擾的情況下，紅海與曼德海峽若再出現大規模運輸中斷，恐讓波斯灣能源出口面臨「兩條主要通道同時受阻」的局面，進一步推高全球能源市場風險。

國際油價重返百元大關 受供應中斷疑慮影響，國際油價近期已重新突破每桶100美元。國際能源署（IEA）也警告，受到中東衝突及海灣地區供應受阻影響，2026年全球石油供應量可能較先前預估下降約570萬桶／日，凸顯能源市場面臨的供應壓力。 報道指出，沙特阿拉伯已向美國尋求軍事支援，以應對胡塞武裝威脅。沙國王儲薩勒曼據報曾於近日至少兩度致電美國總統特朗普請求協助，不過華府目前尚不願直接採取軍事行動，而是表示將提供情報共享與目標鎖定方面的支援。