CIA揚言加強刺探中國科企　商務部批「霸權強盜邏輯」

美國中央情報局（CIA）副局長艾里斯（Michael Ellis）日前表示，正擴大對中國情報蒐集，將AI和半導體等先進中企納入目標。對此，中國商務部昨痛批此舉暴露霸權邏輯，破壞全球市場公平競爭，並稱會依「反間諜法」採取必要措施。 據官方《新華社》報道，商務部新聞發言人11日就美國中情局高官公開表示對中國開展間諜活動答記者問，稱美方赤裸裸宣稱將中國企業列為間諜活動的正當目標：「徹底撕下了情報機構在幕後竊密的遮羞布，將霸權的強盜邏輯攤在陽光下。」中方對此表示嚴重關切並堅決反對。

「全球頭號間諜慣犯」 發言人指出，美方行徑肆意破壞公平競爭。經濟競爭本是正常的商業活動，領先優勢的獲得是依靠技術、人才和創新的結果。美方泛化國家安全概念，混淆競爭與安全的邊界，甚至將經濟競爭定義為所謂「威脅」，本質是零和博弈的冷戰思維在作祟。美情報機構下場干擾正常經濟競爭，相關做法嚴重損害各國企業經營預期，破壞全球公平競爭的市場環境。 發言人批評，「美方行徑是典型的說一套做一套」。2014年第28號總統政策指令、2022年第14086號行政令皆明確規定，不得以幫助美國企業或商業取得競爭優勢為目的，通過情報活動收集外國私人商業資訊或商業秘密。發言人稱：「美方無視自己劃定的邊界，美情報機構對全球各國實施大規模網絡竊密、情報竊取，本身就是全球頭號間諜慣犯」。

軍事和經濟「雙重威脅」 商務部強調，美方行徑是對中國的打壓抹黑，美方指控軍事和經濟的「雙重威脅」，完全是顛倒黑白的強盜說辭，是別有用心的惡意誹謗。中方在人工智能、半導體、生物技術等領域取得技術突破，是中國科研人員和企業埋頭苦幹取得的成果，絕非美情報機構可以肆意覬覦的獵物。美方做法本質是對中國科技進步的焦慮，但靠間諜竊密和霸權打壓攔不住中國企業創新前進的腳步，贏不來真正的技術領先，美方明火執仗的竊密把戲註定不可得逞。

中方呼籲美方，立即停止對中國企業的間諜活動，停止一切損害中國主權、安全和發展利益的行為。中方有堅定的意志、豐富的手段，將依據《中華人民共和國反間諜法》等法律法規，堅決採取必要措施，依法嚴懲違法犯罪行為，堅定維護中國企業正當合法權益。 據悉，艾里斯日前在華府一場網絡安全會議發表演說時表示，美方正對中國包括中企，開展更廣泛的間諜活動，以應對中國在軍事和經濟領域的「雙重威脅」，他指出有價值的先進科技資訊，已不僅存於政治、軍事和外交領域，而更接近民間企業領域，因此「必須擴大CIA在情報蒐集上的權限與範圍」。