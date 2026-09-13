美國墨西哥邊境查獲大批毒品　借椰菜走私2000磅冰毒（有片）

美國緝毒署（DEA）近日在美國與墨西哥邊境查獲大批毒品，走私集團將超過2000磅冰毒藏進椰菜中，企圖掩人耳目闖關。當局公布影片顯示，執法人員打開一箱箱椰菜後，從蔬菜中發現大量疑似冰毒的包裹。
案件發生在德州南部里奧格蘭德谷（Rio Grande Valley）地區。執法人員在檢查一批椰菜貨物時發現有異。進一步搜查後，在椰菜內藏有超過2000磅的甲基安非他命（methamphetamine），即俗稱的冰毒。
美國緝毒局侯斯頓分部透過社交平台公布相關查緝畫面，可以看到大量椰菜被裝在紙箱中，一名執法人員拆開其中一顆椰菜後，發現內部藏有大量毒品。當局表示，此次行動由多個聯邦及州級執法單位合作進行。
7月曾有毒販以椰菜走私可卡因
這並非毒販首次利用農產品作為掩護走私毒品。今年7月，美國海關與邊境保護局（CBP）也曾在德州查獲一批藏在椰菜貨運中的可卡因，估計市值約1080萬美元。
美國當局近年持續加強美墨邊境查緝，毒販則不斷改變藏毒方式，利用農產品、貨車及其他合法貨物掩飾毒品運輸。此次大批冰毒藏入椰菜的案件，再度凸顯跨境毒品走私集團的手法。
目前當局仍在調查這批毒品的來源、運輸路線及幕後走私網絡，並將進一步追查涉案人士及可能涉及的販毒組織。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章
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