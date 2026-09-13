美國墨西哥邊境查獲大批毒品　借椰菜走私2000磅冰毒（有片）

美國緝毒署（DEA）近日在美國與墨西哥邊境查獲大批毒品，走私集團將超過2000磅冰毒藏進椰菜中，企圖掩人耳目闖關。當局公布影片顯示，執法人員打開一箱箱椰菜後，從蔬菜中發現大量疑似冰毒的包裹。

案件發生在德州南部里奧格蘭德谷（Rio Grande Valley）地區。執法人員在檢查一批椰菜貨物時發現有異。進一步搜查後，在椰菜內藏有超過2000磅的甲基安非他命（methamphetamine），即俗稱的冰毒。

美國緝毒局侯斯頓分部透過社交平台公布相關查緝畫面，可以看到大量椰菜被裝在紙箱中，一名執法人員拆開其中一顆椰菜後，發現內部藏有大量毒品。當局表示，此次行動由多個聯邦及州級執法單位合作進行。