特朗普與愛爾蘭領導人會面　出席當地高爾夫球賽

美國總統特朗普12日抵達愛爾蘭，展開為期48小時的訪問行程，期間將與愛爾蘭總統康諾利（Catherine Connolly）及總理馬田（Micheál Martin）會面，之後前往位於多恩貝格（Doonbeg）的特朗普國際高爾夫球場，觀看愛爾蘭公開賽。 這次行程並非正式國事訪問，但由於正值美國共和黨積極備戰11月中期選舉，加上美伊戰事持續，特朗普此行仍受到外界高度關注。路透社指出，伊朗戰事導致美國汽油價格上升，也加深美國民眾對經濟的憂慮，因此相關議題可能成為特朗普與愛爾蘭領導人會談內容之一。

美資僱用10%就業人口 愛爾蘭長期奉行軍事中立政策，且在巴勒斯坦議題上立場較為鮮明。愛爾蘭今年7月通過法案，限制與以色列在約旦河西岸定居點相關的商品貿易，此舉曾遭美國國會議員及美國駐愛爾蘭大使批評，因此雙方在外交政策上存在一定分歧。 不過，愛美經貿關係依然密切。愛爾蘭總理馬田表示，美國與愛爾蘭之間的關係具有「非常重要」的經濟意義。長期以來，大批美國企業在愛爾蘭設立據點，目前美資企業僱用的勞工約佔愛爾蘭整體就業人口10%。

康諾利曾在機場外抗議 值得注意的是，康諾利過去曾公開批評特朗普。2019年特朗普首次總統任期期間訪問愛爾蘭時，當時仍是政治人物的康諾利曾在機場外抗議。如今她已擔任屬禮儀性質的愛爾蘭總統，這次將與特朗普進行更直接的互動。 特朗普此行也帶有濃厚的個人色彩。他的旗下企業自2014年起接手多恩貝格（Doonbeg）高爾夫球場，而今年愛爾蘭公開賽正於該球場舉行。特朗普預計於13日出席賽事，並參與冠軍頒獎儀式。 另一方面，特朗普訪愛期間，愛爾蘭首都都柏林及多恩貝格高爾夫球場附近預計都將出現反戰及反特朗普示威活動，顯示這趟行程除了外交與經貿議題，也可能面臨一定的政治抗議壓力。