金磚峰會｜普京座駕現身新德里　Aurus Senat防彈又抗爆

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）近日抵達印度新德里，參加金磚國家（BRICS）峰會。除了普京與印度總理莫迪（Narendra Modi）的會晤受到關注，普京此次在印度使用的俄製豪華防護座駕Aurus Senat也成為外界焦點。
印度媒體NDTV報道，普京的Aurus Senat近日被拍到行駛於新德里街頭。這款俄羅斯總統專用座車外觀低調，但具備高度防護能力，包括防彈及抗爆設計，被視為俄羅斯打造的「總統級」安全座駕。
獨立於西方規則之外
Aurus Senat是俄羅斯Aurus汽車品牌旗下的豪華轎車，外型設計帶有俄羅斯過往政府高級房車的風格。普京自2018年起開始使用Aurus Senat作為正式總統座駕，逐步取代過去使用的梅賽德斯-平治車款。
由於普京此次訪印正值金磚峰會登場，印度當局對新德里的維安工作格外重視。包括普京、國家主席習近平及伊朗總統佩澤希齊揚等多名領袖陸續抵達，印度警方已針對重要道路與會場周邊實施大規模交通及安全管制。
普京11日與莫迪舉行會談，雙方同意進一步深化俄印戰略夥伴關係。普京表示，金磚國家應進一步打造獨立於西方規則之外的全球成長平台；莫迪則強調，在全球局勢動盪之際，印度與俄羅斯仍將維持密切合作。
印度為俄油主要買家
此外，俄印雙方也討論能源、國防、經貿及國際局勢。印度目前仍是俄羅斯石油的重要買家，儘管面臨西方制裁與外交壓力，新德里仍強調需要確保國內能源供應穩定。雙方並希望在2030年前將雙邊貿易額從目前約700億美元（約5,491億港元）提高至1,000億美元（約7,845億港元）。
隨著普京座駕現身新德里，這輛具備防彈、防爆等高規格防護能力的Aurus Senat，也成為此次峰會場外受到矚目的「另類主角」。
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