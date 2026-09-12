金磚峰會｜普京座駕現身新德里　Aurus Senat防彈又抗爆

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）近日抵達印度新德里，參加金磚國家（BRICS）峰會。除了普京與印度總理莫迪（Narendra Modi）的會晤受到關注，普京此次在印度使用的俄製豪華防護座駕Aurus Senat也成為外界焦點。

印度媒體NDTV報道，普京的Aurus Senat近日被拍到行駛於新德里街頭。這款俄羅斯總統專用座車外觀低調，但具備高度防護能力，包括防彈及抗爆設計，被視為俄羅斯打造的「總統級」安全座駕。

獨立於西方規則之外

Aurus Senat是俄羅斯Aurus汽車品牌旗下的豪華轎車，外型設計帶有俄羅斯過往政府高級房車的風格。普京自2018年起開始使用Aurus Senat作為正式總統座駕，逐步取代過去使用的梅賽德斯-平治車款。