美國向沙特提供情報應對紅海威脅 特朗普暫無意攻打胡塞武裝

胡塞勢力快速擴張逼近紅海 胡塞武裝近期在也門紅海沿岸快速擴張，並控制具有高度戰略價值的丕林島（Perim Island）及附近地區，使其對曼德海峽（Bab el-Mandeb Strait）的掌控力進一步提升。曼德海峽是連接紅海與亞丁灣的重要海上據點，也是全球能源與貨物運輸的重要航道。

國際油價突破每桶100美元 隨著胡塞勢力逼近這條關鍵航道，全球航運與能源市場面臨更大風險。近期中東局勢升溫，加上霍爾木茲海峽受到衝突影響，國際油價已突破每桶100美元，沙特阿拉伯也面臨原油出口及運輸安全受到威脅的雙重壓力。 美國目前的策略被視為試圖在協助沙特阿拉伯維持紅海航道安全與避免直接軍事介入之間取得平衡。華府方面將維持紅海航運暢通視為重要利益，但若直接對胡塞武裝發動攻擊，也可能進一步擴大美國與伊朗及其代理勢力之間的衝突。