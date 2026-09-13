挪威公主離世享年94歲　2日前送別胞弟國王哈拉爾五世

挪威王室9月11日宣布，94歲的挪威公主阿斯特麗德（Princess Astrid）辭世。令人感傷的是，她才在兩天前出席胞弟、已故哈拉爾五世（King Harald V）的國葬，令挪威王室在短短數周內接連痛失兩名重要成員。
國王以「溫暖及盡責」形容
挪威王室發布聲明表示，新任國王哈康八世（King Haakon VIII）對姑姑阿斯特麗德的離世深感悲痛，並形容她一生以「溫暖及盡責」的方式代表王室，是哈拉爾國王及整個挪威王室的重要支持者。
阿斯特麗德1932年出生，是前國王奧拉夫五世與瑪塔王妃（Crown Princess Märtha）的女兒，也是哈拉爾五世的姊姊。她並未列入挪威王位繼承順序，但在母親1954年去世後，年僅22歲的阿斯特麗德開始肩負重要王室職責，並擔任挪威「第一夫人」，協助父親出席各項官方活動，直到哈拉爾於1968年結婚為止。
阿斯特麗德1961年與Johan Martin Ferner結婚，兩人育有5名子女。丈夫於2015年去世。阿斯特麗德晚年仍持續代表王室參與部分公開活動，並長期投入兒童、青年及社會公益相關工作。
今年3月，阿斯特麗德曾因肺炎住院，之後暫停部分王室活動休養。不過，她最終在9月9日前往奧斯陸大教堂，出席弟弟哈拉爾五世的國葬，也成為她最後一次公開露面。
哈拉爾五世於8月28日以89歲高齡去世，結束超過35年的統治。他的葬禮9月9日在奧斯陸舉行，包括歐洲多國王室成員及國際政要出席，挪威民眾也沿街送別這位深受愛戴的國王。
阿斯特麗德逝世後，哈康八世下令王宮陽台降半旗致哀，並表示姑姑的離世對家族而言是「巨大的損失」。她的國葬日期及相關安排將由王室另行公布。
阿斯特麗德的離世，也意味著挪威王室在哈拉爾五世去世後，再度迎來重大哀痛。
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