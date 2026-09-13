挪威公主離世享年94歲　2日前送別胞弟國王哈拉爾五世

挪威王室9月11日宣布，94歲的挪威公主阿斯特麗德（Princess Astrid）辭世。令人感傷的是，她才在兩天前出席胞弟、已故哈拉爾五世（King Harald V）的國葬，令挪威王室在短短數周內接連痛失兩名重要成員。

國王以「溫暖及盡責」形容

挪威王室發布聲明表示，新任國王哈康八世（King Haakon VIII）對姑姑阿斯特麗德的離世深感悲痛，並形容她一生以「溫暖及盡責」的方式代表王室，是哈拉爾國王及整個挪威王室的重要支持者。

阿斯特麗德1932年出生，是前國王奧拉夫五世與瑪塔王妃（Crown Princess Märtha）的女兒，也是哈拉爾五世的姊姊。她並未列入挪威王位繼承順序，但在母親1954年去世後，年僅22歲的阿斯特麗德開始肩負重要王室職責，並擔任挪威「第一夫人」，協助父親出席各項官方活動，直到哈拉爾於1968年結婚為止。