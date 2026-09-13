金磚峰會｜新德里宣言關注中東局勢 籲各方保持「最大程度克制」

第18屆金磚國家（BRICS）峰會9月12日在印度新德里登場，來自金磚成員國的領袖與代表齊聚一堂。面對中東戰火、俄烏戰爭、全球貿易緊張局勢，以及美國關稅政策帶來的衝擊，本屆峰會也成為金磚國家尋求強化「全球南方」影響力的重要場合。
印度總理莫迪主持
本屆峰會由印度總理莫迪（Narendra Modi）主持，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）、國家主席習近平及伊朗總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）等領袖出席。峰會於9月12日至13日舉行，議題涵蓋貿易、投資、能源安全及國際衝突等。
其中，中東局勢成為峰會重要議題。金磚國家聯合發布《新德里宣言》，對中東暴力升高表達高度關切，呼籲各方保持「最大程度克制」，並強調應透過對話、協商及外交途徑解決國際爭端。宣言同時表達反對以色列強迫巴勒斯坦人流離失所的立場。
批評單方面經濟制裁
除了戰爭議題，全球貿易也受到高度關注。金磚國家對單方面關稅及非關稅措施表達憂慮，認為相關政策可能干擾全球貿易、供應鏈及發展中國家的經濟成長。宣言也批評單方面經濟制裁對國際貿易造成的負面影響。
莫迪則強調，金磚並非要針對任何特定國家，而是希望讓全球南方在國際事務中扮演更重要角色。印度也希望藉由主辦峰會，在中國、俄羅斯、伊朗及西方國家之間維持外交平衡。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章
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