金磚峰會｜新德里宣言關注中東局勢 籲各方保持「最大程度克制」

第18屆金磚國家（BRICS）峰會9月12日在印度新德里登場，來自金磚成員國的領袖與代表齊聚一堂。面對中東戰火、俄烏戰爭、全球貿易緊張局勢，以及美國關稅政策帶來的衝擊，本屆峰會也成為金磚國家尋求強化「全球南方」影響力的重要場合。

印度總理莫迪主持

本屆峰會由印度總理莫迪（Narendra Modi）主持，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）、國家主席習近平及伊朗總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）等領袖出席。峰會於9月12日至13日舉行，議題涵蓋貿易、投資、能源安全及國際衝突等。