智利老人院深夜火警至少16人死亡 10人獲救（路透）

智利南部阿勞卡尼亞大區（La Araucanía）9月11日晚上發生火災，一間老人院深夜突然陷入火海，造成至少16人死亡，僅有10名住民及時獲救，部分人受傷，目前已送往醫院接受治療。

綜合外媒報道，火災地點位於皮特魯夫肯（Pitrufquén）與戈爾韋亞（Gorbea）兩地之間的El Edén。起火後火勢迅速蔓延，消防人員趕抵後展開救援，但由於火勢猛烈，最終只有10名住客獲救。

獲救者隨後被送往皮特魯夫肯醫院，其中部分人受到不同程度的傷勢。當地政府也將附近一所學校暫時改為避難場所，安置受到火災影響的人員。