智利老人院深夜火警至少16人死亡　10人獲救

智利南部阿勞卡尼亞大區（La Araucanía）9月11日晚上發生火災，一間老人院深夜突然陷入火海，造成至少16人死亡，僅有10名住民及時獲救，部分人受傷，目前已送往醫院接受治療。
綜合外媒報道，火災地點位於皮特魯夫肯（Pitrufquén）與戈爾韋亞（Gorbea）兩地之間的El Edén。起火後火勢迅速蔓延，消防人員趕抵後展開救援，但由於火勢猛烈，最終只有10名住客獲救。
獲救者隨後被送往皮特魯夫肯醫院，其中部分人受到不同程度的傷勢。當地政府也將附近一所學校暫時改為避難場所，安置受到火災影響的人員。
火災原因仍待調查
初步調查顯示，事發時機構內約有26名成年人，並非所有住客都是高齡者。當時現場據報僅有1名護理助理負責照護。消防與警方目前仍在調查火災起因，同時檢視該照護機構的營運及合法許可狀況，以釐清是否存在安全或管理上的問題。
智利國家災害預防與應變服務機構（Senapred）也已介入處理。警方與相關調查人員持續勘查火場，死者身分尚未全部公布，當局表示仍在通知死者家屬。
事故也再次引發外界對長者照護機構消防安全及緊急疏散能力的關注。當局目前尚未公布確切起火原因，相關調查仍在進行中。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章
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