俄烏戰爭｜澤連斯基建議G20見普京　俄方稱「不可能」

俄烏戰爭和平談判再掀外交角力。烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）近日表示，如果俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）出席今年12月在美國邁阿密舉行的20國集團（G20）峰會，他願意前往與普京面對面會談，尋求結束戰爭。不過，克里姆林宮隨即回絕這項提議，發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）直言，這種會面「不可能」。 澤連斯基是在接受德國之聲（DW）訪問時提出上述構想。他表示，如果普京前往邁阿密參加G20峰會，他也願意前往，認為兩國領導人有必要直接會面、進行對話並作出決定。這場會談若成行，將是俄羅斯2022年全面入侵烏克蘭以來，兩國領導人首度面對面接觸。

未知普京會否出席峰會 然而，俄方很快對此潑冷水。佩斯科夫表示，若澤連斯基真的希望與普京會面，俄方已提出方案，就是前往俄羅斯首都莫斯科。俄方並未接受在美國或其他第三國舉行兩人會談的安排。 克里姆林宮總統外交政策助理烏沙科夫（Yuri Ushakov）則表示，目前甚至尚未討論普京是否會出席今年G20峰會，因此普京是否前往邁阿密仍沒有定案。G20領袖峰會預計於12月14日至15日在邁阿密舉行。

不排除恢復談判 另一方面，美國近期持續推動俄烏和平談判。烏克蘭總統辦公室主任布達諾夫（Kyrylo Budanov）12日表示，基輔正準備在10月恢復涉及美國、俄羅斯與烏克蘭的三方談判。克里姆林宮則表示，莫斯科並不排除恢復談判，但目前確認時間與地點仍言之過早。 在外交斡旋持續之際，俄軍對烏克蘭的攻擊並未停止。烏克蘭方面表示，俄軍近期持續以無人機及飛彈攻擊多座城市及能源、基礎設施目標，使和平談判與戰場局勢形成強烈對比。俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）也表示，俄方願意談判，但不會在談判期間停止軍事行動。